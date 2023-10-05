О депутатах с незаконным двойным гражданством в Казахстане заявил Ашимбаев

Председатель сената Маулен Ашимбаев на заседании заявил о выявленном двойном гражданстве среди казахстанцев – в списке оказались и депутаты, передает корреспондент NUR.KZ.

"За 2022 год в Казахстане был выявлен 841 факт двойного гражданства, а в этом году, начиная с января по 1 октября, было установлено 525 лиц, имеющих двойное гражданство.

И, к сожалению, есть такие случаи, когда среди лиц, имеющих двойное гражданство, были и депутаты местных представительных органов, что, конечно, вызывает определенные вопросы. Поэтому с такого рода нарушением законодательства надо бороться", – заявил Ашимбаев.

Он напомнил, что в Конституции прописана недопустимость двойного гражданства у казахстанцев.

По мнению Ашимбаева, одобренный сегодня в сенате закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств сторон" и другие соглашения помогут пресекать незаконное двойное гражданство в стране.

Напомним, в феврале в Министерстве внутренних дел РК рассказали, что наказание за сокрытие двойного гражданства может стать более суровым после внесения соответствующих поправок в законодательство республики.

А в середине сентября глава МВД высказался о возможном двойном гражданстве высокопоставленных чиновников Казахстана. Тогда журналисты обратили внимание на ситуацию с якобы двойным гражданством министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева.

Между тем ноябре прошлого года сообщалось, что министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана. Однако тогда же стало известно, что он имеет гражданство Великобритании.