Жилищное направление "Байтерека" трансформируют: Токаев принял главу холдинга

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нурлана Байбазарова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный сайт Акорды, глава государства был проинформирован о результатах деятельности холдинга за 9 месяцев текущего года, в том числе работе по поддержке предпринимательства и агропромышленного комплекса, а также обеспечению населения жильем.

"Согласно представленным президенту данным, объем финансирования инвестиционных проектов составил 511 млрд тенге, было поддержано 18,1 тыс. проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов порядка 1 трлн тенге. Финансовая поддержка АПК составила 447 млрд тенге. По итогам 9 месяцев текущего года было введено 811,2 тыс. кв.м жилья, около 47 тыс. семей получили новое жилье", - говорится в публикации.

Также Токаеву было доложено о принимаемых мерах по трансформации и цифровизации холдинга. В течение двух лет "Байтерек" удвоит объем поддержки несырьевого сектора экономики. Будет активизирована работа по привлечению инвестиций и вовлечению коммерческих банков в кредитование проектов обрабатывающей промышленности.

"В целях насыщения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала АПК будут запущены программы финансирования проектов пищевой промышленности, а также создано полноценное экспортно-кредитное агентство.

В рамках исполнения поручения президента жилищное направление холдинга будет трансформировано с учетом необходимости обеспечения жильем жителей моногородов, районных центров и сел", - сообщает Акорда.

Кроме того, Нурлан Байбазаров заявил, что планируется перевести все услуги дочерних организаций холдинга в цифровой формат.

По итогам встречи президент подчеркнул важность внедрения новых подходов для поддержки экономического роста и повышения качества жизни граждан, а также поставил ряд задач по совершенствованию деятельности холдинга "Байтерек".

Напомним, в начале октября Нурлан Байбазаров возглавил холдинг "Байтерек".

До этого назначения он занимал пост председателя правления АО "Банк Развития Казахстана".

Добавим, что АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", согласно информации на официальном сайте, – ключевой институт правительства, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером АО "НУХ "Байтерек" является правительство РК.

"Байтерек" включает в себя 8 дочерних организаций: акционерные общества со 100-процентным участием холдинга такие как, АО "Банк Развития Казахстана", АО "Отбасы банк", АО "ФРП "Даму", АО "Казахстанская жилищная компания", АО "ЭСК Kazakh Export", АО Qazaqstan Investment Corporation, АО "Аграрная кредитная корпорация", АО Bereke Bank.