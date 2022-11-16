Нурлан Байбазаров возглавил "Банк Развития Казахстана"

Нурлан Байбазаров. Фото: пресс-служба АО "Банк Развития Казахстана"

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" назначил Нурлана Байбазарова председателем правления АО "Банк Развития Казахстана", об этом говорится на официальном сайте БРК.

До нынешнего назначения Байбазаров возглавлял АО "Фонд Развития промышленности", дочернюю организацию АО "Банк Развития Казахстана".

Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Организация банковского дела".

Трудовую деятельность начал в 1997 году в бюджетном департаменте Министерства финансов РК.

С 2004 по 2011 годы работал на разных должностях в АО "Банк Развития Казахстана", начиная от начальника управления до управляющего директора.

С 2013 по 2016 годы занимал должность директора департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.

С 2016 года по нынешний день являлся членом совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности".

Награжден государственной медалью "Ерең еңбегі үшін".

Напомним, 27 октября Руслан Искаков, возглавлявший "Банк Развития Казахстана" с середины февраля этого года, покинул свой пост.

До него – с апреля 2019 года по январь 2022-го – эту должность занимал Абай Саркулов. Его полномочия были досрочно прекращены 24 января текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1997417-nurlan-baybazarov-vozglavil-bank-razvitiya-kazahstana/