"Құрметті президент Токаев құда": глава ВОЗ обратился к главе Казахстана на казахском языке

На международной конференции в Астане на тему первичной медико-санитарной помощи прилетевший на мероприятие глава ВОЗ обратился к Токаеву на казахском языке, передает корреспондент NUR.KZ.

Открывая конференцию, Касым-Жомарт Токаев заявил, что собравшиеся в зале едины в стремлении улучшить здоровье людей во всем мире.

"Чтобы добиться этого, нам необходимо работать сообща. И нам нужно работать усиленно. Воспользовавшись присутствием главы ВОЗ, возможно, глобальное предоставление первичной медико-санитарной помощи выиграет от создания специальной структуры для координации деятельности.

Я предлагаю при поддержке ВОЗ создать коалицию стран по оказанию ПМСП. Основной задачей этой коалиции должно стать дальнейшее продвижение принципов профилактики и здравоохранения, а также выработка совместных рекомендаций по развитию ПМСП.

Я с нетерпением жду сегодняшнего итогового заявления молодых делегатов о политике и практике в ПМСП. И я уверен в том, что это заявление будет отражать видение молодежи по данной теме", - заявил Токаев.

Выступающий после президента глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к Касым-Жомарту Токаеву и министру здравоохранения Ажар Гиният на казахском языке, назвав их сватами.

"Құрметті президент Токаев құда, құрметті министр Гиният құдағи", - заявил он, что вызвало улыбки в зале.

На казахском языке начал свою речь и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге - он поздравил казахстанцев с наступающим "национальным праздником Республики Казахстан" и пожелал процветания земле Казахстана.

Напомним, что с приставкой "сват" глава ВОЗ в 2021 году также обращался к казахстанскому поэту Журсину Ерману. Как позже объяснил сам Ерман, его внучка вышла замуж за сына Гебрейесуса, глава ВОЗ приезжал в Казахстан в качестве главного свата и участвовал в проводах (қыз ұзату тойы) внучки поэта.

Добавим, что, согласно информации на сайте ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус был избран на пост генерального директора организации в мае 2017 года. В мае 2022 года его переизбрали на этот пост.

Тедрос Адханом Гебрейесус родился в Асмаре, Эритрея.

Окончил Университет Асмары с дипломом бакалавра биологии, после чего получил степень магистра наук (MSc) по специальности "Иммунология инфекционных болезней" в Лондонском университете, степень доктора философии (PhD) в области социально-ориентированного здравоохранения в Ноттингемском университете и стал почетным стипендиатом Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

До своего избрания на пост генерального директора ВОЗ занимал ряд руководящих должностей в сфере глобального здравоохранения, в том числе председателя правления Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, председателя партнерства "Обратить вспять малярию" и сопредседателя правления партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и детей.

К слову, вчера глава ВОЗ вместе с Ажар Гиният принял участие в забеге на короткую дистанцию под девизом "Сөзден іске / Walk the talk / От слов к делу", который прошел в Ботаническом саду в столице.