Тедрос Гебрейесус вновь стал главой ВОЗ

Тедрос Гебрейесус. Фото: Fabrice Coffrini/Pool/AFP/Getty Images

Сегодня, 24 мая, Тедрос Адханом Гебрейесус был переизбран на второй срок в качестве генерального директора ВОЗ. Он будет занимать эту должность в течение следующих пяти лет. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.

"Сегодня государства – члены ВОЗ еще на пять лет избрали доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса на пост генерального директора ведущего мирового учреждения в области общественного здравоохранения. Впервые доктор Тедрос был избран на эту должность в 2017 году", – говорится в сообщении ВОЗ.

Отмечается, что переизбрание состоялось в ходе 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. При этом Гебрейесус баллотировался в качестве единственного кандидата.

Официально новый срок полномочий доктора Тедроса начинается 16 августа 2022 года. В соответствии с правилами и процедурами Всемирной ассамблеи здравоохранения, переизбираться на должность генерального директора можно один раз.

В ВОЗ подчеркнули заслуги Гебрейесуса в течение первого срока полномочий, отметив, что он руководил действиями ВОЗ по борьбе с пандемией COVID-19 и вспышками Эболы в Демократической Республике Конго.

До своего первого избрания на пост гендиректора ВОЗ он в разные годы занимал посты министра иностранных дел и министра здравоохранения Эфиопии.

Кроме того, напомним, что Гебрейесус является сватом известного акына Журсина Ермана. Старший сын эфиопца женат на внучке казахстанского поэта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1970855-tedros-gebreyesus-pereizbran-na-post-generalnogo-direktora-voz/