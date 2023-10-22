Глава ВОЗ приехал в Астану и посоветовал казахстанцам "противостоять алкоголю" (фото)

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус посетил Астану в рамках проведения Глобальной конференции по ПМСП и дал несколько рекомендаций казахстанцам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Сегодня в столичном Ботаническом саду состоялся забег на короткую дистанцию под девизом "Сөзден іске/ Walk the talk/ От слов к делу".

В мероприятии участвовали глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, министр здравоохранения РК Ажар Гиният, медработники столичных организаций здравоохранения, студенты Медицинского университета Астана, олимпийские чемпионы по различным видам спорта и горожане, ведущие активный образ жизни.

Открывая мероприятие, глава Минздрава РК отметила, что накануне таких знаковых событий, как Глобальная конференция по ПМСП с участием делегаций из 80 стран мира, ВОЗ в любой стране проводит подобные марафоны здоровья, которые стали лучшей демонстрацией приверженности здоровому образу жизни.

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус также поприветствовал участников забега и отметил особую роль ПМСП в улучшении здоровья людей.

"В 2018 году мы проводили аналогичное мероприятие, отмечали 40-летие Алматинской декларации и на этом же месте, в этом же парке я выступал, я очень рад видеть, что деревья подросли! И благодаря поддержке, продвижению Астанинской декларации за последние 5 лет первичная медико-санитарная помощь также получила свое развитие и укрепление. И цель нашего пребывания здесь одна – цель данного марафона – от слов к делу, одна единственная – продвигать здравоохранение для всех, обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения", – сказал он.

Также он дал несколько рекомендаций казахстанцам.

"Глава ВОЗ порекомендовал всем казахстанцам избавляться от вредных привычек, противостоять алкоголю и табакокурению, быть физически активными", – добавили в Минздраве РК.

Отмечается, что для участников оздоровительной акции были установлены медицинские палатки, и желающие могли пройти экспресс-диагностику, измерить артериальное давление.

Добавим, что по информации на сайте ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус был избран государствами-членами ВОЗ на пост генерального директора организации на пятилетний срок в ходе 70 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2017 года.

Он родился в Асмаре, Эритрея, закончил Университет Асмары с дипломом бакалавра биологии, после чего получил степень магистра наук (MSc) по специальности "Иммунология инфекционных болезней" в Лондонском университете, степень доктора философии (PhD) в области социально-ориентированного здравоохранения в Ноттингемском университете и стал почетным стипендиатом Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

После обучения Тедрос Адханом Гебрейесус вернулся в Эфиопию, где работал в системе здравоохранения, сначала в должности местного маляриолога, а затем главы региональной службы здравоохранения и впоследствии, на протяжении более десяти лет, – на постах министра здравоохранения и министра иностранных дел в федеральном правительстве Эфиопии.

До своего избрания на пост генерального директора ВОЗ он занимал ряд руководящих должностей в сфере глобального здравоохранения, в том числе председателя правления Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, председателя партнерства "Обратить вспять малярию" и сопредседателя правления партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и детей.