Глава ВОЗ обратился на казахском к своему свату из Казахстана (видео)

Тедрос Адханом Гебрейесус в казахском чапане. Кадр из видео: instagram.com/drtedros

Гендиректор ВОЗ в своем Instagram обратился на казахском языке к своему свату – казахстанскому поэту Журсину Ерману, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уважаемый сват Журсин! Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни", – сказал на казахском Тедрос Адханом Гебрейесус, будучи одетым в чапан.

Затем глава ВОЗ прочитал стих Ермана под названием "Дилемма".

"Арбаса нәпсі-ыбылыс,

Алаңдай берем ұлып іш.

Көңілге неге сыймайсың

Көзіме сыйған құбылыс?!" – прочитал Гебрейесус.

Как рассказал Sputnik Казахстан сам Журсин Ерман, его внучка замужем за одним из сыновей главы ВОЗ.

"Мою младшую дочь зовут Ардак, она живет в Алматы. Когда ее дочь Айдана училась в школе, мы отправили ее в Новую Зеландию, чтобы выучила язык. После окончания школы там она поступила в Швейцарскую академию по специальности "гостиничный бизнес". Затем она училась в магистратуре в Испании. Четыре года назад вышла замуж за старшего сына генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейсуса. Сейчас у Айданы есть дочь", – рассказал Журсин Ерман изданию о родственной связи с главой ВОЗ.

По его словам, Гебрейсус приезжал в страну в качестве главного свата, участвовал в проводах (қыз ұзату тойы) Айданы. Вчера Ерману исполнилось 70 лет. На юбилей пригласили и главного свата, который сейчас живет в Женеве. Но тот не смог приехать по рабочим обстоятельствам.

"Сват Тедрос говорил, что приедет, но не смог. В это время проходил конгресс Всемирной организации здравоохранения. Затем он прислал видеоприветствие. Он говорил по-казахски. В конце прочитал строчку из моего стихотворения", – сказал Ерман.

Он также подчеркнул, что, хоть Айдана и живет за границей, она не забыла культуру и искусство народа, поет и играет на домбре, обучает своего свекра казахскому языку.

Казахстанцы не остались равнодушными к этому поздравлению – под постом набралось несколько шуточных комментариев.

"Ничего себе құдалар!" (перевод: "Ничего себе сваты!"), "Значит, наши люди есть в ВОЗ. Құда порешает (перевод: "Сват порешает"). Ну если серьезно, то молодец!", "Теперь может по-братски грузовик Файзера подогнать", – написали они.

Журсин Ерман – казахстанский поэт, публицист, телеведущий, организатор современного искусства айтыса и ветеран Казахского телевидения. В 2005 году указом президента РК награжден почетным званием "Заслуженный деятель Республики Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945468-glava-voz-obratilsya-na-kazahskom-k-svoemu-svatu-iz-kazahstana-video/