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Зачем Казахстану Фонд развития оборонно-промышленного комплекса, объяснили в Минобороны

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Танк в поле
Танк. Иллюстративное фото: XH4D / Getty Images

Вице-министр обороны Бакытбек Сыдыков сегодня в кулуарах сената рассказал, зачем Казахстану необходим Фонд развития оборонно-промышленного комплекса, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили у вице-министра обороны, для чего Казахстану фонд, который будет направлен на развитие оборонно-промышленного комплекса.

"Данный фонд создается в первую очередь для развития оборонно-промышленных предприятий, которым не совсем хватает денежных средств на свое развитие – закупка оборудования, научно-исследовательские работы. Вот именно для этих целей создали этот фонд", заявил Бакытбек Сыдыков.

По словам вице-министра, за счет средств фонда можно будет реализовать проекты, на которые ранее не хватало средств.

"Если взять зарубежные страны, то практически там более 10% бюджета выделяются на научные исследования. Но на сегодняшний день мы не можем такие деньги себе позволить, поэтому эти вопросы по научным исследованиям и опытно-конструкторским работам будут в рамках этого фонда проводиться на приоритетной основе", – пояснил министр.

Также сегодня Сыдыков, комментируя покупку вооружения, отметил, что Казахстан приобретает оружие не только у России.

Напомним, в своем послании народу Казахстана в этом году президент Касым-Жомарт Токаев высказывался об укреплении оборонно-промышленного комплекса страны.

"Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса", – заявил президент.

Ранее в Минобороны сообщали, что Казахстан приобретает вооружение у различных государств: у России, Турции, США, КНР и других стран. Также в министерстве отмечали актуальность применения БПЛА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040705-zachem-kazahstanu-fond-razvitiya-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-rasskazali-v-minoborony/

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