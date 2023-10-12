Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан сравнили с Техасом на форуме в Астане

Опубликовано:

Город Техас, Техас, США
Город Техас. Иллюстративное фото: pexels.com

На форуме Digital Bridge исполнительный директор ICPC сравнил Казахстан с Техасом и заявил о проведении в стране мирового финала олимпиады по программированию в 2024 году, пишет корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на форуме Digital Bridge в Астане Уильям Паучер, исполнительный директор фонда ICPC и преподаватель компьютерных наук в университете Техаса, заявил, что Казахстан похож на восточный Техас.

Уильям Паучер
Уильям Паучер. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Я переговорил с господином Мусиным (Багдатом, главой МЦРИАП – прим. ред.), и мы решили провести мировой финал олимпиады ICPC в 2024 году в Астане (олимпиада по программированию – прим. ред.).

Мы решили, если министр цифрового развития и аэрокосмической отрасли поддерживает идеи – почему бы нет. Нас пригласили, мы узнали, что столько всего в Казахстане делается.

Я даже не понимал, что здесь как настоящий восточный Техас, потому что и в Техасе, на западе США, у нас тоже культура выращивания (разведения – прим. ред.) лошадей, как в Казахстане. У нас есть схожие потребности, схожие знания, наследие. И раз у нас есть возможность провести финал в 2024 году, мы решили: давайте это сделаем. Спасибо за поддержку и гостеприимство господину Мусину, я вам верю", – заявил спикер.

Он добавил, что университеты Казахстана участвуют в олимпиаде ICPC уже много лет.

По словам Паучера, в 2023 году казахстанские команды поставили рекорд по числу финалистов – это 17 команд из нашей страны, которые теперь будут соревноваться на чемпионате в рамках мирового финала в Шарм-эш-Шейхе.

По информации на официальном сайте, International Collegiate Programming Contest (ICPC) – ведущее глобальное соревнование по программированию, проводимое университетами мира и для вузов. ICPC проводится под эгидой одноименного фонда. Первый чемпионат состоялся в 1977 году.

Напомним, что на форуме Digital Bridge в Астане также выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства высказался о внедрении технологии 5G в Казахстане.

Токаев отметил, что ранее перед правительством стояла задача до 2027 года охватить новой сотовой связью все областные центры, но в связи с развитием технологий этот процесс нужно ускорить.

Кроме того, президент высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта, а также заверил, что ИИ не отберет работу у казахстанцев.

Также сегодня Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию ИИ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040684-kazahstan-sravnili-s-tehasom-na-forume-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.