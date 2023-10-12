Казахстан сравнили с Техасом на форуме в Астане

На форуме Digital Bridge исполнительный директор ICPC сравнил Казахстан с Техасом и заявил о проведении в стране мирового финала олимпиады по программированию в 2024 году, пишет корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на форуме Digital Bridge в Астане Уильям Паучер, исполнительный директор фонда ICPC и преподаватель компьютерных наук в университете Техаса, заявил, что Казахстан похож на восточный Техас.

Уильям Паучер. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Я переговорил с господином Мусиным (Багдатом, главой МЦРИАП – прим. ред.), и мы решили провести мировой финал олимпиады ICPC в 2024 году в Астане (олимпиада по программированию – прим. ред.).

Мы решили, если министр цифрового развития и аэрокосмической отрасли поддерживает идеи – почему бы нет. Нас пригласили, мы узнали, что столько всего в Казахстане делается.

Я даже не понимал, что здесь как настоящий восточный Техас, потому что и в Техасе, на западе США, у нас тоже культура выращивания (разведения – прим. ред.) лошадей, как в Казахстане. У нас есть схожие потребности, схожие знания, наследие. И раз у нас есть возможность провести финал в 2024 году, мы решили: давайте это сделаем. Спасибо за поддержку и гостеприимство господину Мусину, я вам верю", – заявил спикер.

Он добавил, что университеты Казахстана участвуют в олимпиаде ICPC уже много лет.

По словам Паучера, в 2023 году казахстанские команды поставили рекорд по числу финалистов – это 17 команд из нашей страны, которые теперь будут соревноваться на чемпионате в рамках мирового финала в Шарм-эш-Шейхе.

По информации на официальном сайте, International Collegiate Programming Contest (ICPC) – ведущее глобальное соревнование по программированию, проводимое университетами мира и для вузов. ICPC проводится под эгидой одноименного фонда. Первый чемпионат состоялся в 1977 году.

Напомним, что на форуме Digital Bridge в Астане также выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства высказался о внедрении технологии 5G в Казахстане.

Токаев отметил, что ранее перед правительством стояла задача до 2027 года охватить новой сотовой связью все областные центры, но в связи с развитием технологий этот процесс нужно ускорить.

Кроме того, президент высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта, а также заверил, что ИИ не отберет работу у казахстанцев.

Также сегодня Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию ИИ в Казахстане.