Токаев дал поручения главе "Самрук-Казына"

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления АО "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым, дав ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Токаеву было доложено об итогах деятельности фонда за 8 месяцев текущего года.

Нурлан Жакупов:

представил информацию о производственных и финансовых показателях, а также ожидаемых результатах деятельности группы компаний АО "Самрук-Казына";

проинформировал о ходе реализации приоритетных проектов группы фонда, в рамках которого:

планируется завершение шести крупных проектов (реконструкция водовода Астрахань – Мангышлак, газификация местностей "Сарша" и "Теплый пляж" до конца года); строительство 2-й нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен; строительство лупинга газопровода Макат – Северный Кавказ; восстановление 1-го блока ГРЭС-1; усиление электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы страны.

Рассказал о ходе реализации плана приватизации активов фонда.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда "Самрук-Казына".

Добавим, что Нурлан Жакупов возглавил фонд 3 апреля.

По информации на официальном сайте фонда, АО "Самрук-Казына" было основано в 2008 году. Его единственным акционером является правительство Казахстана.

Фонд представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния страны и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

Напомним, сегодня в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Касым-Жомарту Токаеву послами 14 стран мира.

Также стало известно о назначении экс-директора телеканала "Хабар 24" Эльдара Бакпаева заместителем пресс-секретаря президента.