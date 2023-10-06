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Токаев дал поручения главе "Самрук-Казына"

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Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Жакупов
Токаев на встрече с Жакуповым. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления АО "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым, дав ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Токаеву было доложено об итогах деятельности фонда за 8 месяцев текущего года.

Нурлан Жакупов:

  • представил информацию о производственных и финансовых показателях, а также ожидаемых результатах деятельности группы компаний АО "Самрук-Казына";
  • проинформировал о ходе реализации приоритетных проектов группы фонда, в рамках которого:
  1. планируется завершение шести крупных проектов (реконструкция водовода Астрахань – Мангышлак, газификация местностей "Сарша" и "Теплый пляж" до конца года);
  2. строительство 2-й нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен;
  3. строительство лупинга газопровода Макат – Северный Кавказ;
  4. восстановление 1-го блока ГРЭС-1;
  5. усиление электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы страны.
  • Рассказал о ходе реализации плана приватизации активов фонда.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда "Самрук-Казына".

Добавим, что Нурлан Жакупов возглавил фонд 3 апреля.

По информации на официальном сайте фонда, АО "Самрук-Казына" было основано в 2008 году. Его единственным акционером является правительство Казахстана.

Фонд представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния страны и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

Напомним, сегодня в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Касым-Жомарту Токаеву послами 14 стран мира.

Также стало известно о назначении экс-директора телеканала "Хабар 24" Эльдара Бакпаева заместителем пресс-секретаря президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039920-tokaev-dal-porucheniya-glave-samruk-kazyna/

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