Токаев дал поручения главе "Самрук-Казына"
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Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления АО "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым, дав ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.
Токаеву было доложено об итогах деятельности фонда за 8 месяцев текущего года.
Нурлан Жакупов:
- представил информацию о производственных и финансовых показателях, а также ожидаемых результатах деятельности группы компаний АО "Самрук-Казына";
- проинформировал о ходе реализации приоритетных проектов группы фонда, в рамках которого:
- планируется завершение шести крупных проектов (реконструкция водовода Астрахань – Мангышлак, газификация местностей "Сарша" и "Теплый пляж" до конца года);
- строительство 2-й нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен;
- строительство лупинга газопровода Макат – Северный Кавказ;
- восстановление 1-го блока ГРЭС-1;
- усиление электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы страны.
- Рассказал о ходе реализации плана приватизации активов фонда.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда "Самрук-Казына".
Добавим, что Нурлан Жакупов возглавил фонд 3 апреля.
По информации на официальном сайте фонда, АО "Самрук-Казына" было основано в 2008 году. Его единственным акционером является правительство Казахстана.
Фонд представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния страны и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.
Напомним, сегодня в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Касым-Жомарту Токаеву послами 14 стран мира.
Также стало известно о назначении экс-директора телеканала "Хабар 24" Эльдара Бакпаева заместителем пресс-секретаря президента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039920-tokaev-dal-porucheniya-glave-samruk-kazyna/