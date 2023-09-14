В каких городах и районах пройдут выборы акимов, рассказали в ЦИК

Зампред ЦИК Константин Петров сегодня на брифинге в СЦК рассказал, в каких районах и городах продут выборы акимов, передает корреспондент NUR.KZ.

Константин Петров отметил, что основание для назначения выборов является решение маслихата об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акима района, города областного значения.

По его словам, выборы акима района, города областного значения назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией не менее чем за 50 дней до даты проведения выборов, установленной решением маслихата.

"Как вам, наверное, известно, вчера состоялась 17 сессия, все 17 областных маслихатов назначили единую дату - 5 ноября, и установили перечень из 45 административно-территориальных единиц, 42 районов и 3 городов областного значения", - заявил спикер.

Он также рассказал, где пройдут выборы. В их числе:

в области Абай - городе Курчатов, районе Абай;

в Акмолинской области - районах Аккол, Астрахан, Есиль, Жаксы, Шортанды;

в Актюбинской области - районах Ыргыз, Кобда и Ойыл;

в Алматинской области - районах Балхаш и Жамбыл;

в Атырауской области - районах Исатай и Кызылкога;

в Западно-Казахстанской области - районах Алтай и Глубокое;

в Жамбылской области - районах Жуалы и Турара Рыскулова;

в области Жетісу - районах Кербулак и Саркан;

в Восточно-Казахстанской области - районах Бокей, Каратобе и Таскала;

в Карагандинской области - городе Приозерск, а также районах Актогай и Осакаровка;

в Костанайской области - городе Рудный, а также районах Алтынсарин, Денисов, Карабалык и Федеров;

в Кызылординской области - районах Сырдария и Шиели;

в Мангыстауской области - районе Бейнеу;

в Павлодарской области - районах Актогай, Железин и Шарбакты;

в Северо-Казахстанской области - районах Есиль, Мамлют и Тимирязев;

в Туркестанской области - районах Байдибек, Мактаарал, Созак и Шардара;

в области Ұлытау - в одноименном районе Ұлытау.

В каких городах пройдут выборы акимов. Скриншот: ЦИК

Напомним, председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что выборы акимов районов и городов областного значения пройдут 5 ноября. Также он добавил, что выборы состоятся в 3 городах и 42 районах.

Между тем еще в марте прошлого года Касым-Жомарт Токаев говорил, что Казахстану нужно ускорить введение выборов районных акимов.

"В скором времени мы перейдем к прямой выборности районных акимов. Об этом я скажу в своем послании. Я думаю, с выборами районных акимов нам задерживаться не стоит. Нужно ускорение процесса", - заявлял тогда глава государства.

Также в сентябре прошлого года вице-министр юстиции Алма Муканова сообщала, что в соответствии с Концепцией развития местного самоуправления до 2025 года, на местном уровне поэтапно вводится институт выборности акимов.

"С 2023 года в пилотном режиме будут проводиться выборы акимов районов и городов областного значения", - говорила она.