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О чем говорил Токаев на Республиканском съезде педагогов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в Республиканском съезде педагогов в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил участников съезда с Днем учителя, особо отметив, что педагогическое сообщество продолжает неустанно трудиться во имя светлого будущего нашей страны, говорится на сайте.

"Как никогда актуально звучит высказывание учителя нации Ахмета Байтурсынова: "Улучшение жизни народа надо начинать именно с дела обучения детей". Образование и наука – главный ключ к успеху. Наша важнейшая задача – воспитание и обучение по передовым стандартам подрастающего поколения. Поэтому на сообщество учителей, то есть на вас, возлагается высочайшая ответственность", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что со стороны государства особое внимание уделяется улучшению социального положения педагогов и повышению престижа их деятельности.

"По моей инициативе в 2019 году был принят специальный закон "О статусе педагога". За последние четыре года заработная плата учителей выросла в 2 раза. Недавно зарплата воспитателей детских садов увеличилась на 30 %. Продлен трудовой отпуск учителей. Учителя были освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Большое значение придается повышению профессиональной квалификации учителей. За три года около 220 преподавателей прошли обучение за рубежом по программе "Болашак". Выросли требования к молодым людям, выбравшим профессию учителя. Стипендии студентам педагогических специальностей увеличены в 2,5 раза. Одним словом, подготовка квалифицированных преподавателей остается приоритетной задачей", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, педагогика стала одной из важнейших отраслей науки. Поэтому в этой сфере необходимы принципиально новые подходы. В данном контексте президент затронул ряд вопросов, касающихся сферы образования.

Во-первых, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения квалификации учителей. По его словам, сегодня педагоги не просто преподают учебный материал, но и содействуют развитию социальных навыков и эмоционального интеллекта у детей. Высокое призвание педагога требует постоянного профессионального развития, эмпатии и готовности к переменам.

"Педагог – это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации. Поэтому крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами. Однако сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет. В то же время каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии. Вдобавок только 23 % учителей имеют высшую категорию. Все это требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов. Программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий. Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии", – заявил президент.

Второй важной задачей, как считает глава государства, является получение детьми современного передового образования.

"По прогнозам ученых, к 2050 году до половины нынешних профессий будут заменены цифровыми и техническими системами. Поэтому наши граждане должны овладеть навыками, необходимыми в условиях нового времени. Это очень важная задача. Раньше говорили "диплом прокормит тебя всю жизнь". Сегодня же актуален принцип "получай образование всю жизнь". Сейчас для работодателей главное – не диплом или сертификат. Они ценят прежде всего дисциплинированных и старательных молодых специалистов, открытых к новым знаниям, готовых адаптироваться к меняющимся реалиям. Поэтому каждый человек должен постоянно учиться", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одна актуальная проблема, которая была затронута в выступлении, – нехватка мест в школах. По словам президента, ежегодно в стране рождается более 400 тысяч детей. Такие темпы демографического роста являются серьезным вызовом для системы образования.

"За годы независимости в стране было построено около 2300 школ. В результате удалось избавиться от четырехсменной системы образования. Однако трехсменная система обучения имеет место и сейчас. Техническое оснащение многих школ устарело. Все эти проблемы требуют системного решения. По моей инициативе в стране реализуется проект «Комфортная школа». В течение двух лет во всех регионах, в том числе в сельской местности, будут построены сотни учебных заведений. Благодаря этому мы навсегда избавимся от трехсменного обучения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в ходе недавней встречи с предпринимателями он поднял вопрос о необходимости строительства школ в качестве благотворительной помощи. Кроме того, незаконные доходы лиц, привлеченных к ответственности за коррупцию, идут на строительство школ. Уже построено 13 школ. До конца года будет построено еще 33 школы.

Касым-Жомарт Токаев еще раз напомнил, что важно сделать школу самым безопасным местом, установить системы видеонаблюдения и сигнализации для всех образовательных учреждений. Не остались без внимания и проблемы буллинга, издевательств, насилия среди школьников.

"Я поручил Администрации президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников – другого слова для этих людей найти не могу. Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура должны, наконец, исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей. Омбудсмен по правам детей должна фиксировать все подобные случаи и докладывать мне. Будем принимать самые жесткие меры. По-другому разгул насильников в школах не остановить, нужно искоренить такое постыдное явление, как распространение криминальной психологии в школах", – заявил глава государства.

Президент обратил внимание на необходимость устранения неравенства в качестве образования между городскими и сельскими школами. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития сельских школ как интеллектуальных и общественных центров.

"Не зря говорят: «Село живет, пока есть школа». Школа исполняет целый ряд социальных функций. Здесь проходят общественные собрания, культурные мероприятия, спортивные состязания. Иными словами, сельская школа служит делу объединения местных жителей. В этой связи на предпринимателей возлагается большая ответственность. Сейчас в рамках государственно-частного партнерства начата работа по модернизации сельских школ. При таком подходе необходимо в течение трех лет полностью оснастить не менее тысячи сельских школ необходимым оборудованием", – сказал глава государства.

Другой важной задачей он назвал ускорение темпов цифровизации образовательного процесса, поскольку цифровые решения позволяют быстро и эффективно масштабировать передовой педагогический опыт. С их помощью даже школьников в самых отдаленных районах можно обеспечить материалами и уроками от лучших учителей страны и мира.

"Обеспечение сельских школ скоростным интернетом – это ответственность и министерства цифрового развития, и акимов регионов. Через полгода я проверю исполнение данного поручения. В целом, нам предстоит масштабная цифровая трансформация системы образования, чтобы вывести ее на качественно новый уровень. В первую очередь, нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет", – отметил глава государства.

По словам президента, наряду с качественным образованием необходимо и нравственное воспитание учащихся. Ответственные граждане – опора государства. Этот принцип должен стать основой формирования новой общественной этики в стране. Поэтому важно, чтобы школы стали центрами, где дети будут постигать моральные принципы и общечеловеческие ценности.

Завершая свое выступление, глава государства подчеркнул, что согласно Конституции, Казахстан является светским государством.

"Принцип светскости должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной. Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное, воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям", – подчеркнул президент.

В ходе встречи с предложениями по развитию сферы образования выступили учителя, представляющие учебные заведения Астаны и ряда регионов.

В завершение глава государства присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие Казахстана. В числе награжденных – ветеран труда Майра Мамбетова (г. Алматы), учитель средней школы №16 имени Кожаберген-жырау Айжан Капезова (г. Петропавловск), учитель общеобразовательной школы-интерната имени С. Абдижаппарова Роза Салимова (Туркестанская обл.), учитель школы-гимназии имени А.Байтурсынулы Сабира Кулпеисова (г. Караганда), воспитатель образовательного комплекса детского сада имени академика К. Сатпаева Сабит Ибадуллин (Павлодарская обл.), учитель школы-лицея № 50 «Қазғарыш» имени Райымбек-батыра Айгуль Ержанова (г. Астана), учитель Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Баян Базаргалиева.

Напомним, что в феврале 2023 года в Казахстане предложили изменить дату празднования Дня учителя. Министерство просвещения выступило с предложением об определении конкретной даты.

Ранее День учителя в Казахстане отмечался в первое воскресенье октября.

В нашей стране этот день считается профессиональным праздником и входит в список праздничных дат.

В марте 2023 года правительство утвердило новую дату празднования Дня учителя в Казахстане. Теперь педагоги будут отмечать свой профессиональный праздник 5 октября.

В конце сентября текущего года в Минпросвещения отметили, что празднование этой даты было синхронизировано со Всемирным днем учителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039719-o-chem-govoril-tokaev-na-respublikanskom-sezde-pedagogov/

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