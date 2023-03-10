Дату празднования Дня учителя изменили в Казахстане

Учитель с учениками. Иллюстративное фото: Kuzmichstudio/Getty Images

С этого года профессиональный праздник педагогов – День учителя – будет отмечаться в Казахстане 5 октября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

День учителя в Казахстане, как и во многих других странах, до этого дня отмечался осенью, вскоре после начала учебного года. В нашей стране этот день считается профессиональным праздником и входит в список праздничных дат. Традиционно празднуют его в первое воскресенье октября. Так, в 2022 году он пришелся на 2 октября.

Между тем Всемирный День учителя празднуют 5 октября. В этот день в 1966 году на специальной межправительственной конференции рассматривали вопрос о положении педагога в обществе и приняли документ о социальном статусе работников сферы образования. Впервые более сотни стран отметили международный праздник в 1994 году.

Как объяснили в правительстве, празднование Дня учителя в Казахстане решили синхронизировать со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября. С 2023 года именно эта дата будет считаться Днем учителя.

"День учителя – это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества", - говорится в сообщении правительства.

По данным Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работает 556 тыс. педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012356-datu-prazdnovaniya-dnya-uchitelya-izmenili-v-kazahstane/