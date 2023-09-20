Глава МВД ответил на вопрос о возможном двойном гражданстве Шарлапаева

Глава МВД сегодня в мажилисе высказался о возможном двойном гражданстве высокопоставленных чиновников Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты обратили внимание на ситуацию с якобы двойным гражданством министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева. До этого распространялась информация о том, что у экс-главы КНБ Карима Масимова тоже было двойное гражданство.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, каким образом высокопоставленные чиновники в Казахстане имеют два гражданства.

"У вас, наверное, информация есть, мы учтем вашу информацию, вы назвали фамилии определенных лиц. Таковых данных нет у нас", – ответил Ержан Саденов.

В целом, по его словам, в части регулирования двойного гражданства в законодательстве страны есть конкретный алгоритм.

"Поэтому здесь проблем нет. У нас со многими странами соглашение есть, мы отслеживаем… В этом году более 400 граждан выявили по двойному гражданству – это ближнее зарубежье в основном", – резюмировал министр.

Напомним, в начале сентября Каната Шарлапаева назначили министром промышленности и строительства. Ранее он возглавлял совет директоров АО Bereke Bank.

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана. Однако тогда же стало известно, что он имеет гражданство Великобритании.

Вчера глава нового министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев ответил, насколько он считает себя достойным кресла министра.