Токаев дал ряд поручений главе Минюста

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Азамата Ескараева. Глава ведомства отчитался об итогах работы органов юстиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным с официального сайта Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад главы Минюста Азамата Ескараева об итогах работы органов юстиции за 9 месяцев текущего года и о планах на предстоящий период.

Президенту было доложено о принимаемых законодательных мерах, в частности, о разработанных законопроектах по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, а также о совершенствовании и расширении сферы административной юстиции.

Так, например, в прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости усилить ответственность за домашнее насилие.

В апреле текущего года в МВД сообщили, что поправки в Уголовный кодекс, касающиеся решения проблемы семейно-бытового насилия, вступят в силу 19 мая, а в КоАП – с 1 июля текущего года.

Позже стало известно, что дела о бытовом насилии начнут заводить без заявления в полицию. Также в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие.

Глава государства был проинформирован о новшествах в сферах регистрации актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, нотариальной, адвокатской деятельности и исполнительного производства, а также о мерах по защите прав интеллектуальной собственности.

По итогам встречи президент поручил министру тесно взаимодействовать с Генеральной прокуратурой для оперативного принятия подзаконных актов по реализации Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость обеспечения скоординированной работы с заинтересованными государственными органами и соблюдения требований Конституции при принятии законов и подзаконных актов.

Напомним, что вчера президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны. Также глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.

12 июля президент подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов способствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.