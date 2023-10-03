Слухи о поборах для министра: глава МЧС заявил, что живет честно и может подать в суд за оговор

На брифинге в правительстве главу МЧС попросили прокомментировать информацию о "сборе дани" для него со спасателей Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в пресс-службе МЧС уже опровергли данное заявление, однако журналисты попросили министра Сырыма Шарипханова лично высказаться по данному поводу.

"Да, такое обращение было, вчера мы дали официальный ответ. Моя позиция - жить честно, трудиться, поэтому данные факты, которые были указаны в обращении, неприемлемы.

В этом направлении мы ведем активную работу - мы открыты, я объявил об этом с самого начала своей деятельности на данной должности. Мы работаем тесно с Антикором.

Именно по этому факту мы проведем проверку. Если будет выявлено, что это оговор, то, естественно, подача в суд будет в установленном порядке делаться", - заявил министр.

Он добавил, что при проверке еще раз будет опрошен личный состав.

"Есть у меня еще в WhatsApp чат, который доведен до всего личного состава: если туда поступают такие сведения, мы проводим проверку", - добавил глава МЧС.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что со спасателей Туркестанской области якобы собирали дань новому министру по ЧС Сырыму Шарипханову.

Как заявил майор МЧС Зуялхан Гасанов, с офицерского состава собирали по 50 тыс. тенге, с рядового - по 20 тыс.

Позже в МЧС заявили, что эта информация не соответствует действительности и является очередной провокацией с использованием СМИ. В ведомстве напомнили, что Гасанов уже привлекался к ответственности за клевету.

Сырым Шарипханов был назначен на пост главы МЧС РК 10 июня текущего года. В тот же день президент Казахстана своим указом освободил Юрия Ильина от должности министра по чрезвычайным ситуациям, которую он занимал с сентября 2020 года.

Шарипханов является доктором технических наук. В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.

До последнего назначения был начальником Академии гражданской защиты имени Габдуллина МЧС РК.