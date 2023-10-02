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Скандальное заявление о сборе дани министру прокомментировали в МЧС

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Глава МЧС Сырым Шарипханов
Глава МЧС Сырым Шарипханов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заявление Зуялхана Гасанова о сборе дани министру по чрезвычайным ситуациям со спасателей Туркестанской области прокомментировали в МЧС Казахстана, передает NUR.KZ.

В Сети появилась информация, что со спасателей Туркестанской области якобы собирали дань новому министру по ЧС Сырыму Шарипханову. Об этом заявил майор МЧС Зуялхан Гасанов.

"По 50 тысяч тенге с офицерского состава и по 20 тысяч - с рядового. Это, получается, что как только назначают того или иного министра, то все регионы отмечаются?" - говорится в публикации.

Между тем в официальном Telegram-канале МЧС РК заявлено, что данная информация не соответствует действительности и является очередной провокацией с использованием СМИ.

"Ранее Гасанов Зуялхан (в 2022 году) уже привлекался к ответственности за клевету, при этом понес гражданско-правовую ответственность.

Необходимо отметить, что данный гражданин уже не является сотрудником органов гражданской защиты, так как в мае текущего года был уволен по отрицательным мотивам.

Он неоднократно обращался по аналогичным вопросам в адрес МЧС, но по результатам проверки указанные им доводы не нашли своего подтверждения", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что при этом по каждому озвученному в заявлении факту будет проведено служебное расследование совместно с Агентством по противодействию коррупции. 

В МЧС добавили, что осуществляют все необходимые меры по искоренению коррупции в своих рядах и по каждому выявленному факту принимают исчерпывающие меры. 

"Обращаемся ко всему личному составу МЧС, в частности, ДЧС Туркестанской области. Для всех сотрудников нашего министерства открыт и работает прямой телефонный номер министра по ЧС Сырыма Шарипханова в WhatsApp: + 7 747 651 75 88, куда вы можете обратиться с проблемными вопросами, требующими оперативного и безотлагательного решения. Конфиденциальность обращения будет сохранена", - заявили в ведомстве.

Напомним, Сырым Шарипханов был назначен на пост главы МЧС РК 10 июня текущего года. В тот же день президент Казахстана своим указом освободил Юрия Ильина от должности министра по чрезвычайным ситуациям, который занимал ее с сентября 2020 года.

Сырым Шарипханов является доктором технических наук. В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны. До последнего назначения был начальником Академии гражданской защиты имени Габдуллина МЧС РК.

А с 4 сентября министр по ЧС открыл прямой телефонный номер в мессенджере WhatsApp для личного состава. Отмечалось, что сотрудники территориальных подразделений, подведомственных организаций МЧС, а также ветераны органов гражданской защиты могут направить информацию напрямую главе ведомства с интересующими их вопросами, требующими оперативного решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039045-skandalnoe-zayavlenie-o-sbore-dani-ministru-prokommentirovali-v-mchs/

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