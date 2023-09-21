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Токаев встретился с Зульфией Сулейменовой

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Зульфия Сулейменова
Президент и Зульфия Сулейменова. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился со своим спецпредставителем Зульфией Сулейменовой, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства принял советника президента – специального представителя президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед спецпредставителем ряд конкретных задач по подготовке к предстоящим мероприятиям:

  • 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре текущего года;
  • Региональному климатическому саммиту под эгидой ООН в 2026 году.

Президент также отметил важность укрепления взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в части сотрудничества в области декарбонизации экономики и сокращения выбросов метана.

Напомним, сегодня Зульфия Сулейменова была назначена на пост советника президента – специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству.

В начале сентября Зульфию Булатовну освободили от должности министра экологии, который она занимала с января текущего года. До поста главы ведомства была вице-министром.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Сулейменова Зульфия Булатовна родилась 25 февраля 1990 года в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения", Национальный институт политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования".

В 2019 году вошла в Президентский молодежный кадровый резерв.

Работала замдиректора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, была научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037606-tokaev-vstretilsya-s-zulfiey-suleymenovoy/

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