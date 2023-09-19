Веру Ким официально зарегистрировали депутатом мажилиса

Веру Ким зарегистрировали как депутата мажилиса парламента РК. Заседание состоялось сегодня, 19 сентября, об этом сообщила Центральная избирательная комиссия на официальном сайте.

19 сентября под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание ЦИК РК, на котором приняли постановление "О регистрации депутата мажилиса парламента РК Ким В. А.".

В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктом 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в РК" и выпиской из постановления Бюро Политического совета общественного объединения "партия "Amanat" от 18 cентября 2023 года № 015PQ Центральная избирательная комиссия постановила:

Передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента члену партии Amanat Ким Вере Александровне. Зарегистрировать Ким Веру Александровну депутатом мажилиса парламента. Вручить Ким Вере Александровне соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В ходе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона "О парламенте РК и статусе его депутатов" полномочия депутата начинаются с момента его регистрации ЦИК.

Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Вере Александровне, пожелал ей дальнейших успехов в работе в составе депутатского корпуса.

Вчера стало известно, что Вере Ким передали свободный мандат депутата мажилиса парламента.

До этого, 1 сентября, Галымжан Елеуов досрочно сложил полномочия мажилисмена в последний день депутатских каникул. Через несколько дней его назначили на должность заместителя акима Актюбинской области. Кандидатура Елеуова была согласована с Администрацией президента РК.

Отметим, согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Елеуов – член партии Amanat.

Добавим, Ким Вера Александровна родилась 30 июля 1982 года в Павлодаре. Окончила Алматинскую академию экономики и статистики и Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова.

Трудовой путь начала в 2002 году с должности замдиректора Павлодарского городского социально-волонтерского центра.

С 2006 по 2010 год – председатель МОО "Социально-волонтерский центр".

В 2010-2012 годах – директор волонтерских программ в ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана".

С 2017 по 2021 год – руководитель координационного агентства Проекта развития молодежного Корпуса в "Zhasproject".

Была также депутатом мажилиса седьмого созыва.