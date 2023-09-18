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Вера Ким получила свободный мандат депутата мажилиса парламента

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Ким Вера
Ким Вера. Фото: t.me/AMANATPartiyasy

Вера Ким получила свободный мандат депутата мажилиса парламента РК. Соответствующее решение направили в Центральную избирательную комиссию, сообщается в официальном Telegram-канале партии Amanat.

"Постановлением Бюро политического совета партии Amanat свободный мандат депутата мажилиса парламента по партийному списку передан Ким Вере Александровне. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК", – сообщили в партии.

Напомним, 1 сентября Галымжан Елеуов досрочно сложил полномочия депутата мажилиса в последний день депутатских каникул. Через несколько дней он был назначен на должность заместителя акима Актюбинской области. Кандидатура Елеуова была согласована с Администрацией президента РК.

Отметим, согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Елеуов – член партии Amanat.

Добавим, Ким Вера Александровна родилась 30 июля 1982 года в Павлодаре. Окончила Алматинскую академию экономики и статистики и Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова.

Трудовой путь начала в 2002 году с должности замдиректора Павлодарского городского социально-волонтерского центра.

С 2006 по 2010 год – председатель МОО "Социально-волонтерский центр".

В 2010-2012 годах – директор волонтерских программ в ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана".

С 2017 по 2021 год – руководитель координационного агентства Проекта развития молодежного Корпуса в "Zhasproject".

Была также депутатом мажилиса седьмого созыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037091-vera-kim-poluchila-svobodnyy-mandat-deputata-mazhilisa-parlamenta/

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