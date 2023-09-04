Сложивший полномочия депутата мажилиса Галымжан Елеуов получил новую должность

Галымжан Елеуов. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Мажилисмен Галымжан Елеуов, сложивший полномочия в последний день депутатских каникул, назначен на должность заместителя акима Актюбинской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Галымжан Елеуов родился в 1978 году в Актобе, образование - высшее, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор.

В 2001 году окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию имени Марата Оспанова, в 2008 году - Казахскую государственную юридическую академию в Астане, в 2011 году - Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета.

Трудовую деятельность начал врачом Актюбинской городской поликлиники, позже был заместителем главного врача данного медучреждения.

С 2010 по 2021 годы работал директором частных реабилитационных медицинских центров в Актобе и Астане.

С января 2021 года был депутатом мажилиса парламента РК 7 и 8 созывов.

Напомним, недавно стало известно, что мажилисмен Галымжан Елеуов решил сложить полномочия в последний день депутатских каникул.

ЦИК, согласно положениям Конституции РК, постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение его полномочий. Было внесено соответствующее представление.

Его на первом пленарном заседании поддержали 94 депутата. После чего Галымжан Елеуов официально перестал быть мажилисменом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035138-slozhivshiy-polnomochiya-deputata-mazhilisa-galymzhan-eleuov-poluchil-novuyu-dolzhnost/