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Галымжан Елеуов официально сложил полномочия депутата мажилиса

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Галымжан Елеуов
Галымжан Елеуов. Фото: parlam.kz

Депутаты мажилиса на первом пленарном заседании проголосовали за досрочное прекращение полномочий мажилисмена Галымжана Елеуова, передает корреспондент NUR.KZ.

Представление зачитал секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

"В связи с подачей депутатом мажилиса Галымжан Елеуовым в ЦИК представления о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса ЦИК вносит представление о решении вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса РК Елеуова Г.", - зачитал он.

Его поддержали 94 депутата мажилиса. Таким образом, Галымжан Елеуов официально сложил полномочия депутата мажилиса.

На официальном сайте мажилиса парламента РК говорится, что Елеуов Галымжан Алмасбекович родился 10 октября 1978 года в Актобе. Является кандидатом медицинских наук, ассоциированным профессором.

Его 17 научных трудов опубликованы в сборниках Казахстана, России, Украины и странах Европы, является обладателем двух патентов.

До сложения полномочий был членом комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента VIII созыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034813-galymzhan-eleuov-ofitsialno-slozhil-polnomochiya-deputata-mazhilisa/

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