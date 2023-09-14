Кто может баллотироваться в акимы городов и районов в Казахстане

Представитель ЦИК на брифинге ведомства сообщил, что акимом может стать гражданин РК старше 25 лет, который соответствует ряду квалификационных требований, передает корреспондент NUR.KZ.

"Предполагается, что завтра территориальные избирательные комиссии примут решение о назначении выборов. Продлиться кампания всего 51 день – то есть с завтрашнего дня до дня голосования, в том числе: 20 дней предусмотрено на выдвижение кандидатов, 25 дней – на регистрацию кандидатов. Сразу после этого начнется период предвыборной агитации, который продлится 24 дня. День тишины – накануне дня голосования", – отметил он.

Константин Петров также рассказал, кто сможет выдвигать кандидатов.

"Кандидатов могут выдвигать политические партии, зарегистрированные в установленном порядке, из числа своих членов. При этом они вправе будут выдвигать только одного кандидата в одном избирательном округе. А также путем самовыдвижения – при поддержке не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать.

Законом предусмотрен третий альтернативный способ: в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения одного кандидата на день окончания срока выдвижения вышестоящий аким вправе выдвинуть двух либо одного кандидата соответственно", – сообщил спикер.

По его словам, акимом может быть избран гражданин Казахстана не моложе 25 лет. Кандидат также должен соответствовать квалификационным требованиям к отдельным политическим государственным должностям.

"Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Также не может быть кандидатом в акимы лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом", – отметил в свою очередь член ЦИК Шавкат Утемисов.

Также он уточнил, что итоги выборов будут устанавливаться территориальной избирательной комиссией района или города в течение трех дней.

Избранным акимом считается кандидат, набравший большее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании по сравнению с другими кандидатами.

"Надо просто победить и набрать +1 голос от ближайшего конкурента. Регистрация избранных акимов будет осуществляться территориальной избирательной комиссией в течение 7 дней, полномочия избранных акимов начинаются с момента его регистрации и выдачи соответствующего удостоверения", – резюмировал зампред ЦИК.

Напомним, что сегодня председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что выборы акимов районов и городов областного значения пройдут 5 ноября.

По его словам, выборы состоятся в 3 городах и 42 районах.

Позже в ЦИК озвучили, где именно будет проходить голосование. Так, например, своего акима смогут выбрать жители городов Курчатов, Приозерск и Рудный.

Отметим, что в этом голу в своем послании президент Казахстана заявил, что казахстанцы наконец смогут выбирать акимов районов и городов областного значения.

"Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения", – сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.