Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в Казахстане в 2023 году

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Вице-министр юстиции Алма Муканова в мажилисе презентовала поправки по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года. Документом изменяется порядок назначения и избрания акимов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алма Муканова сообщила, что назначение акимов областей, городов республиканского значения и столицы будет осуществляться путем представления главой государства на альтернативной основе не менее двух кандидатур для рассмотрения маслихатов.

"В соответствии с Концепцией развития местного самоуправления до 2025 года, в 2021 году на местном уровне поэтапно вводится институт выборности акимов. Так, в прошлом году проведены выборы акимов сел и поселков, с 2023 года в пилотном режиме будут проводиться выборы акимов районов и городов областного значения. В этой связи предлагается ввести нормы, связанные с выборами акимов районов (городов областного значения)", – сообщила она.

По ее словам, механизмы проведения выборов предлагается предусмотреть в рамках проекта Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года".

"Таким образом, акимы районов (городов областного значения) будут избираться либо назначаться", – резюмировала вице-министр юстиции.

В начале марта Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что Казахстану нужно ускорить введение выборов районных акимов.

Также на вопрос о выборности акимов областей глава государства ранее отвечал в интервью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985939-vybory-akimov-rayonov-i-gorodov-oblastnogo-znacheniya-proydut-v-kazahstane-v-2023-godu/