"Ведется работа по привлечению других инвесторов": Скляр об "АрселорМиттал Темиртау" после ЧП

Зампремьер-министра Роман Скляр в кулуарах Акорды прокомментировал вопрос поиска других инвесторов после ряда ЧП, произошедших в "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ.

"Трагические события, которые происходят на этом предприятии, связанные с гибелью людей, естественно, не могут нас не беспокоить. Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить необходимые средства в производство", – заявил Скляр.

Зампремьера попросили назвать имена конкретных инвесторов, которых рассматривают, на что он ответил, что эта информация пока преждевременная.

Напомним, что 3 сентября работы на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", остановили на неопределенное время после ЧП.

ЧП на шахте "Казахстанская"

Напомним, утром 17 августа на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек, 222 из них удалось эвакуировать. Оставшихся пятерых вскоре нашли мертвыми.

В результате ЧП также пострадали 13 шахтеров, в больницы были госпитализированы 11 человек, еще двоих направили на амбулаторное лечение.

По факту ЧП ведется расследование по части 3 статьи 277 УК РК – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Между тем в полиции опровергли информацию об умышленном поджоге шахты.

Во вторник, 22 августа, в МЧС сообщили, что пожар потушить до сих пор не удалось, в связи с этим аварийный участок решили изолировать.

"Улучшения обстановки нет. Ведутся работы по сдерживанию пожара. В связи с этим руководством штаба по ликвидации аварии на шахте принято решение об изоляции аварийного участка путем возведения гипсовых перемычек", – говорилось в сообщении МЧС.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, комментируя произошедшее, отмечал, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

Между тем стало известно, что иностранные эксперты будут расследовать ЧП на шахте в Карагандинской области.

А глава МЧС Сырым Шарипханов на совещании в Караганде поручил провести полное и объективное расследование ЧП на шахте "Казахстанская".