Токаев дал поручения главе нового министерства водных ресурсов и ирригации

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания взаимодействия со странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами.

Перед министерством были поставлены задачи по полномасштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водоучета и распределения воды.

Глава государства подчеркнул необходимость своевременного принятия нового Водного кодекса для решения проблем нерационального потребления водных ресурсов и высокого износа гидротехнических сооружений.

Президент поручил министру завершить работу по воссозданию Национальной гидрогеологической службы, а также трансформации подведомственных организаций.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании министерства водных ресурсов и ирригации.

Пояснялось, что ведомство будет образовано путем отделения от министерства экологии и природных ресурсов – ему передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

4 сентября указом главы государства Нуржан Нуржигитов назначен на должность главы нового ведомства. До этого он возглавлял Жамбылскую область.