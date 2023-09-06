Токаев дал поручения главе нового министерства водных ресурсов и ирригации
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Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, сообщается на официальном сайте Акорды.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания взаимодействия со странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами.
Перед министерством были поставлены задачи по полномасштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водоучета и распределения воды.
Глава государства подчеркнул необходимость своевременного принятия нового Водного кодекса для решения проблем нерационального потребления водных ресурсов и высокого износа гидротехнических сооружений.
Президент поручил министру завершить работу по воссозданию Национальной гидрогеологической службы, а также трансформации подведомственных организаций.
Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании министерства водных ресурсов и ирригации.
Пояснялось, что ведомство будет образовано путем отделения от министерства экологии и природных ресурсов – ему передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.
4 сентября указом главы государства Нуржан Нуржигитов назначен на должность главы нового ведомства. До этого он возглавлял Жамбылскую область.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035575-tokaev-prinyal-glavu-novogo-ministerstva-vodnyh-resursov-i-irrigatsii/