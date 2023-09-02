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Экс-министр Асхат Оралов написал прощальный пост

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Асхат Оралов
Асхат Оралов. Фото: с личной страницы в Facebook

Экс-министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов на своей странице в Facebook написал прощальный пост. Он поблагодарил главу государства, коллег и работников отрасли.

"Завершая работу в качестве министра культуры и спорта, хочу выразить благодарность главе государства за оказанное доверие. Также хочу сказать спасибо своим коллегам – настоящим профессионалам своего дела, вместе с которыми я имел честь работать все это время.

Отдельно хочу поблагодарить всех работников сферы культуры, спорта, туризма, архивного и библиотечного дела. Спасибо за ваш очень важный труд, за поддержку, обратную связь, открытость и конструктивную критику.

За прошедшие несколько месяцев мы проделали большую работу, результаты которой мы, несомненно, увидим в будущем. Желаю всем коллегам удачи. Пусть вашими усилиями отечественный спорт, культура и туризм идут к новым вершинам, а намеченные нами цели обязательно осуществятся. Спасибо!" - написал Асхат Оралов.

Он занимал пост министра культуры и спорта с января 2023 года.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты. Пока же, заявил глава государства, в этой отрасли нет значимых успехов, Казахстан отстает от других стран.

Позже стало известно, что путем преобразования Министерства культуры и спорта в Казахстане начнет работать Министерство туризма и спорта.

Сегодня, 2 сентября, новое ведомство возглавил Ермек Маржикпаев. При этом он был освобожден от должности акима Акмолинской области, которую занимал с марта 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035011-eks-ministr-ashat-oralov-napisal-proschalnyy-post/

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