Межбанковскую систему платежных карточек запустили в Казахстане

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Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек. Об этом НБК сообщил на своем официальном интернет-ресурсе.

Как отметили в центральном банке страны, данная система предназначена для обработки межбанковских транзакций, совершаемых с использованием платежных карточек на территории Казахстана.

"Создание и запуск МСПК обеспечит безопасность и бесперебойность функционирования рынка платежных карточек, гарантию внутренних расчетов для казахстанских банков", – говорится в сообщении НБК.

Подчеркивается, что разработка системы осуществлена в тесном взаимодействии с международными платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay и банками-участниками рынка платежных карточек.

"В рамках создания МСПК построена локальная карточная инфраструктура, сформирована соответствующая нормативная правовая база. Также заключены соглашения с МПС по организации обработки локальных операций по платежным карточкам, эмитированным казахстанскими банками", – пояснили в Нацбанке.

В настоящее время к МСПК подключены банки, оказывающие услуги по приему платежей с использованием платежных карточек, добавили в НБК.

Казахстанцам сообщили, что уже были проведены необходимые работы по переводу трафика локальных карточных транзакций банков, в том числе по адаптации систем банков и перенастройке процессов взаимодействия с международными платежными системами.

Оператором проекта является дочерняя организация Национального Банка Казахстана – РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов НБ РК".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976421-mezhbankovskuyu-sistemu-platezhnyh-kartochek-zapustili-v-kazahstane/