Почти 6 млрд тенге в минуту переводят казахстанцы через национальную платежную систему

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие казахстанцы регулярно используют безналичные платежи и переводы. Как сообщают в Национальном банке РК, с начала года жители страны провели 35,3 млн таких операций.

В Казахстане существуют межбанковская система переводов денег (МСПД) и система межбанковского клиринга (СМК). Они обеспечивают бесперебойное функционирование национальной платежной системы и представляют собой инфраструктуру для безналичных расчетов в стране.

С помощью МСПД и СМК, оператором которых является Нацбанк, казахстанцы могут беспрепятственно совершать денежные переводы или оплачивать покупки безналичным способом. Как показывает статистика, многие граждане активно пользуются этой возможностью.

Всего за первую половину 2023 года через данные системы было проведено 35,3 млн платежей на общую сумму 441,1 трлн тенге. В среднем за день обрабатывается около 294,3 тысячи операций на сумму 3,7 трлн тенге.

Для понимания масштабов работы: каждую минуту посредством национальной платежной системы проводятся платежи в среднем на 5,6 млрд тенге. Как отмечают в Нацбанке, наибольшее количество операций обрабатывается с 16:00 до 17:00 часов. В целом же коэффициент работоспособности платежных систем за первое полугодие 2023 года составил 99,98%.

Напомним, на фоне активного развития систем безналичных платежей казахстанцы постепенно теряют интерес к наличным деньгам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030076-beznalichnye-platezhi-na-56-mlrd-tenge-kazhduyu-minutu-provodyatsya-v-kazahstane/