Национальную платежную систему планируют внедрить в Казахстане в 2022 году

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Полномасштабный запуск Национальной платежной системы планируется к середине 2022 года. Об этом в мажилисе заявил зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос этот поднял депутат Анатолий Бойчин. Он отметил, что за последние годы мобильные переводы стали выгодной формой безналичных платежей за товары и услуги как для покупателей, так и для самих предпринимателей.

"Мобильные переводы - практически не затратный, технически очень простой и удобный способ расчета. Это хорошая альтернатива дорогим POS-терминалам с высокой комиссией банков за платежи, которые в последнее время составляют порядка 3%. С учетом фискализации, еще и законные.

Хотелось бы обратить внимание на то, что половина банковской комиссии - это плата за транзит денежных средств через международную платежную систему. Исключить такую переплату могла бы Национальная платежная система. В связи с этим первый вопрос представителю Национального банка: когда планируется введение Национальной платежной системы?" - поинтересовался он.

В ответ Берик Шолпанкулов сообщил, что Национальным банком проводится работа по построению Национальной платежной системы совместно с участниками финансового рынка.

"Основными компонентами Национальной платежной системы будут являться межбанковская система платежных карточек и система мгновенных платежей.

В ноябре текущего года в пилотном режиме обе системы мы запустили. Полномасштабный запуск Национальной платежной системы планируется к середине 2022 года с учетом предполагаемых интеграций с банками второго уровня", - добавил он.

В случае запуска данной системы, по его словам, станет возможным снижение банковских комиссий при использовании системы мгновенных платежей в 2,5 раза, то есть до 1%.

Будет также обеспечена защита внутреннего рынка и исключение внешних угроз и рисков для функционирования финансовой системы, значительно ускорятся расчеты между участниками.

При этом казахстанцы смогут проводить платежи вне зависимости от месторасположения, времени суток и обслуживающего банка.

Напомним, что в ноябре глава Нацбанка Ерболат Досаев сообщил Токаеву о готовности Национальной платежной системы к запуску.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947575-zapusk-natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-kazahstana-planiruetsya-v-2022-godu/