Токаев поручил правительству Казахстана передать часть их функций

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил об анализе, проведенном администрацией президента - согласно ему, половина функций правительства сводится лишь к одобрению решений госорганов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"Как показал анализ, проведенный администрацией президента, почти половина функций правительства сводится к формальному коллегиальному одобрению отраслевых решений, разработанных уполномоченными госорганами.

У правительства иная функция - оно должно координировать и руководить", - заявил Токаев.

Президент поручил правительству провести системную ревизию законодательных актов, сохранив на уровне законов только ключевые задачи и полномочия государственных органов.

"Разработка отраслевых политик, их реализация и контроль должны быть переданы с уровня правительства на уровень центральных государственных органов.

Аналогичную работу на предмет перераспределения функций между центром и регионами необходимо провести в течение 2023 года", - заявил Токаев.

Он добавил, что также нужно пересмотреть подход к бюджетированию - первые руководители центральных и местных уровней должны получить больше самостоятельности.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием Касым-Жомарта Токаева.

Также глава государства высказался об инфляции в стране, отметив, что она достигла исторических максимумов за последние 14 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001145-tokaev-poruchil-pravitelstvu-kazahstana-peredat-chast-ih-funktsiy/