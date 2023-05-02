Правительство Казахстана лишилось ряда полномочий

Здание правительства. Иллюстративное фото: primeminister.kz

В силу вступили поправки в некоторые Конституционные законы РК, которые направлены на децентрализацию полномочий центральных госорганов Казахстана, передает NUR.KZ.

Напомним, что 19 апреля президент Казахстана подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам административной реформы в Республике Казахстан".

Он вступил в силу через 10 календарных дней с момента его первой официальной публикации, то есть 1 мая 2023 года.

Так, согласно данному закону правительство РК теперь не может:

по согласованию с президентом республики утверждать государственные программы, а также обеспечивать их исполнение;

осуществлять структурную и инвестиционную политику;

формировать государственную политику по развитию культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта.

Теперь формировать госполитику в указанных выше областях будут профильные министерства.

Кроме того, из компетенций правительства исключены:

организация работы по изготовлению эталонов государственного флага и государственного герба Республики Казахстан, соответствующих национальным стандартам и их изображениям, утвержденным настоящим Конституционным законом;

утверждение правил замены и уничтожения государственного флага, государственного герба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам.

Эти функции были переданы уполномоченным органам в области государственных символов Республики Казахстан.

Также вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", который определяет, какие именно функции правительства перешли госорганам.

Ранее в сенате подчеркивали, что принятые законы позволят усилить гибкость, оперативность и самостоятельность центральных государственных органов в принятии решений в регулируемых сферах. Таким образом, повышается автономность государственного управления и усиливается персональная ответственность руководителей госорганов.

Напомним, что президент Казахстана в своем послании народу 1 сентября 2022 года анонсировал изменения в работе кабмина. Он подчеркивал, что часть компетенций правительства будет передана профильным министерствам.

"Акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.

Часть компетенций правительства следует передать министерствам – за конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не коллективный кабинет. Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов", – говорил Токаев.

При этом позже глава государства заявлял, что половина функций правительства сводится лишь к одобрению решений госорганов.

"Разработка отраслевых политик, их реализация и контроль должны быть переданы с уровня правительства на уровень центральных государственных органов", – подчеркивал он.

Отметим, что согласно Конституционному закону "О правительстве РК", правительство является коллегиальным органом, который осуществляет исполнительную власть Республики Казахстан, возглавляет систему исполнительных органов и руководит их деятельностью.

Правительство действует на основе и во исполнение Конституции Республики, настоящего Конституционного закона, законов и иных нормативных правовых актов Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018960-pravitelstva-kazahstana-lishilos-ryada-polnomochiy/