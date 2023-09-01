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Токаев высказался о порте Курык и привел в пример Актау

Опубликовано:

Қасым-Жомарт Тоқаев
Қасым-Жомарт Тоқаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана заявил о необходимости целостного плана развития морской инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал Акорды.

"Нам нужен целостный план развития морской инфраструктуры, отдельная роль в котором должна быть отведена порту Курык. Ему предстоит стать полноценным логистическим кластером, таким как Актау.

Не менее важен международный коридор "Север – Юг", открывающий нашей стране выход на порты Персидского залива. Предстоит поэтапно удвоить пропускную способность железнодорожной части данного маршрута", - сказал президент РК.

Он добавил, что в первую очередь необходимо начать модернизацию казахстанского участка железнодорожной линии "Болашак – Челябинск". Для эффективной интеграции в международные маршруты важно предоставлять полный спектр логистических услуг.

Кроме того, аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе должны стать мультимодальными центрами, оказывающими конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.

Президент отметил, что для развития отрасли потребуется адекватная тарифная и регуляторная политика, активное привлечение частных инвестиций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034839-tokaev-vyskazalsya-o-porte-kuryk-i-privel-v-primer-aktau/

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