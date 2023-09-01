Токаев: В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о том, что в транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем, передает NUR.KZ.

"Стратегическое значение имеет полноценная реализация транспортно-логистического потенциала. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется стремительный рост торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно.

Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. В условиях активной конкуренции нам предстоит оперативно решить ключевые проблемы данной отрасли", - заявил президент.

По его словам, в первую очередь следует реализовать ряд крупных железнодорожных проектов, таких как «Достык – Мойынты», «Бахты – Аягоз», «Дарбаза – Мактаарал», обводная линия Алматы. В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией и Китаем.

"Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть Транскаспийский маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами – Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

Предстоит построить новый «сухой порт» на переходе «Бахты», ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль Среднего коридора. Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти", - рассказал Токаев.

Он добавил, что это - реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта «Пояс и Путь» с нашими национальными инициативами.

"Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших соседей по Центральной и Южной Азии", - добавил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034837-tokaev-v-transportnoy-sfere-kazahstan-prodolzhit-sotrudnichestvo-s-rossiey-i-kitaem/