Токаев провел совещание с руководством Нацбанка

Совещание с руководством Национального банка. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Национального банка. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства представил руководству Национального банка нового председателя Тимура Сулейменова.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы в финансово-экономическом направлении и глубоко погружен в деятельность финансового регулятора, более четырех лет возглавлял социально-экономический блок Администрации президента.

Президент поблагодарил Галымжана Пирматова за проделанную работу и отметил, что благодаря принятым мерам обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность.

Также глава государства сообщил, что перед Национальным банком поставлены важные задачи по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, полноценному запуску национальной платежной системы уже в следующем году.

"Мы не первый год думаем над задачей по обеспечению достаточного кредитования бизнеса. О необходимости форсирования данной работы я уже заявил в своем послании народу Казахстана. Важно найти сбалансированные решения по данному вопросу, активно стимулировать внедрение новых подходов, инструментов и механизмов. Особое внимание следует уделить вопросу международного финансового сотрудничества и взаимодействия Нацбанка с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран.

В текущих геополитических условиях со стороны глобальных регуляторов усиливается интерес к нашей финансовой системе. Поэтому важно найти "золотую середину" в выстраивании таких отношений и обеспечить надлежащую оценку рисков и последствий для финансовой безопасности страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что коллектив Национального банка сможет реализовать все поставленные задачи.

Напомним, что сегодня Тимур Сулейменов был назначен главой Нацбанка Казахстана.

Ранее пост главы НБК занимал Галымжан Пирматов, однако сегодня, 4 сентября, он был освобожден от должности указом президента Казахстана.

Также отметим, что в послании народу Казахстана Токаев заявлял о необходимости кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования.

"Требуется кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования. Экономике нужны деньги. Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти полтора триллиона тенге, за первую половину текущего года – более триллиона тенге. Такая сверхдоходность – не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией", – подчеркивал президент.

Он отмечал, что правительству и парламенту следует рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034823-tokaev-provel-soveschanie-s-rukovodstvom-natsbanka/