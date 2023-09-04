Тимур Сулейменов назначен главой Нацбанка Казахстана

Тимур Сулейменов. Фото: akorda.kz

Тимур Сулейменов назначен председателем Национального банка Казахстана - соответствующий указ сегодня подписал президент, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Ранее на планерном заседании сената депутаты одобрили кандидатуру Тимура Сулейменова на пост председателя Нацбанка Казахстана.

Стоит отметить, что его кандидатуру предложил президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее пост главы НБК занимал Галымжан Пирматов, однако сегодня, 4 сентября, он был освобожден от должности указом президента Казахстана.

Напомним, что Тимур Сулейменов 1 сентября был освобожден от должности первого заместителя руководителя Администрации президента РК. Это произошло в связи с изменением структуры управления в Администрации президента.

В тот же день глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента. Должности заместителей руководителя были упразднены. Также сокращены четыре отдела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035119-timur-suleymenov-naznachen-predsedatelem-natsbanka-kazahstana/