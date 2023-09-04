Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Тимур Сулейменов назначен главой Нацбанка Казахстана

Опубликовано:

Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: akorda.kz

Тимур Сулейменов назначен председателем Национального банка Казахстана - соответствующий указ сегодня подписал президент, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Ранее на планерном заседании сената депутаты одобрили кандидатуру Тимура Сулейменова на пост председателя Нацбанка Казахстана.

Стоит отметить, что его кандидатуру предложил президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее пост главы НБК занимал Галымжан Пирматов, однако сегодня, 4 сентября, он был освобожден от должности указом президента Казахстана.

Напомним, что Тимур Сулейменов 1 сентября был освобожден от должности первого заместителя руководителя Администрации президента РК. Это произошло в связи с изменением структуры управления в Администрации президента.

В тот же день глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента. Должности заместителей руководителя были упразднены. Также сокращены четыре отдела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035119-timur-suleymenov-naznachen-predsedatelem-natsbanka-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.