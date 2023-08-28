Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Каникулы завершаются: депутаты встретятся на заседании парламента 1 сентября

Опубликовано:

Парламент РК
Парламент РК. Фото: пресс-служба Акорды

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК, говорится на официальном сайте мажилиса.

Совместное заседание палат парламента Республики Казахстан состоится 1 сентября 2023 года в 11:00 в Астане.

Ранее пресс-служба Акорды сообщила о том, что президент Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу Казахстана в сентябре. Отмечалось, что глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны.

Заявление о необходимости перехода на новую экономическую модель Токаев сделал во время своей рабочей поездки в Павлодарскую область в этом месяце.

Напомним, предыдущее заседание обеих палат парламента состоялось 30 июня - на нем сообщалось о завершении сессии. Депутаты подвели итоги работы и отправились на каникулы.

Стоит отметить, что за 10 дней до этого обе палаты тоже собирались на совместное заседание.

Добавим, что парламент в Казахстане состоит из двух палат - сената и мажилиса, действующих на постоянной основе.

Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов сената назначаются президентом, пять из которых - по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

Мажилис же состоит из 98 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034229-koshanov-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-1-sentyabrya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.