Каникулы завершаются: депутаты встретятся на заседании парламента 1 сентября

Парламент РК. Фото: пресс-служба Акорды

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК, говорится на официальном сайте мажилиса.

Совместное заседание палат парламента Республики Казахстан состоится 1 сентября 2023 года в 11:00 в Астане.

Ранее пресс-служба Акорды сообщила о том, что президент Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу Казахстана в сентябре. Отмечалось, что глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны.

Заявление о необходимости перехода на новую экономическую модель Токаев сделал во время своей рабочей поездки в Павлодарскую область в этом месяце.

Напомним, предыдущее заседание обеих палат парламента состоялось 30 июня - на нем сообщалось о завершении сессии. Депутаты подвели итоги работы и отправились на каникулы.

Стоит отметить, что за 10 дней до этого обе палаты тоже собирались на совместное заседание.

Добавим, что парламент в Казахстане состоит из двух палат - сената и мажилиса, действующих на постоянной основе.

Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов сената назначаются президентом, пять из которых - по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

Мажилис же состоит из 98 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034229-koshanov-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-1-sentyabrya/