Спикер мажилиса созвал совместное заседание палат парламента

Заседание. Иллюстративное фото: parlam.kz

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов сегодня подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Казахстана, передает официальный интернет-ресурс мажилиса.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента РК 20 июня 2023 года в 15:00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, предыдущий созыв совместного заседания палат парламента РК состоялся в январе текущего года.

Повесткой заседания был проект Конституционного закона РК "О признании утратившим силу Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.

Совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00, с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00.

Парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания палат.

Председательствующий объявляет перерывы на заседаниях по собственной инициативе или по предложению большинства от числа присутствующих депутатов парламента.

Во время совместных заседаний палат парламента заседания рабочих органов парламента и его палат не проводятся.

Заседание парламента правомочно при условии присутствия на нем не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из палат.

Для определения правомочности заседания парламента проводится поименная регистрация депутатов каждой из палат. Перед каждым голосованием может проводиться дополнительная поименная регистрация депутатов. Перед голосованием по процедурным вопросам дополнительная поименная регистрация депутатов не проводится.

Повестка дня и порядок работы заседания парламента вносятся председателем мажилиса парламента и утверждается на совместном заседании палат открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025351-erlan-koshanov-podpisal-rasporyazhenie-o-sozyve-sovmestnogo-zasedaniya-palat-parlamenta/