"Вопрос "с бородой": Оралов о строительстве Центра олимпийской подготовки в Астане

Стройка. Иллюстративное фото: Alistair Berg/Getty Images

Глава Минкультуры и спорта сегодня в кулуарах кабмина озвучил сроки завершения строительства Центра олимпийской подготовки в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас мы возобновили работы по поручению президента. В сторону Косшы строится Национальный университет спорта. Знаю, этот вопрос "с бородой", более 15 лет он не решается. Еще несколько лет потребуется (на завершение строительства – прим. ред.)", – заявил министр.

Он также отметил, что сейчас в Алматинской области завершается строительство Центра олимпийской подготовки. По его словам, это будет первый подобный центр по подготовке спортсменов по 23 олимпийским видам спорта.

"Над двумя очень крупными проектами работаем, очень крупными. Считаю, что необходимо создать инфраструктуру для развития потенциала нашей молодежи. Для этого нам нужны свои базы. По Астане этому вопросу уже 15 лет, по Алматы – около 20.

Сейчас очень сложно сказать по финансам, проект идет уже 20 лет, не одна корректировка была. Наша главная задача сейчас – ввести его в эксплуатацию. Алматинский Центр олимпийской подготовки мы откроем до конца года", – резюмировал Оралов.

Также сегодня глава Минкультуры и спорта ответил на вопрос, нужен ли Казахстану чемпионат мира по футболу.

"Давайте объективно скажем. Этим вопросом надо системно заниматься. Мы знаем, что, предварительно, по официальным данным, в Катаре последний чемпионат мира обошелся в 200 млрд долларов. Мое личное мнение – мы должны сделать акцент на поднятии и развитии детско-юношеского спорта, не только футбола", – заявил Асхат Оралов.

Напомним, Асхат Оралов 4 января этого года указом президента был назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан. В апреле глава государства переназначил его на эту должность.

Добавим, что по информации на сайте Национального олимпийского комитета РК, Центр олимпийской подготовки расположен в Алматинской области на территории 15 га. Комплекс может принять 150 человек.

Оснащение:

3 спортивных зала (ОФП, бокс, универсальный зал 1500 кв.м);

6 борцовских ковров;

полная спортивная экипировка всех залов (медицинские мячи 3кг, 5кг, 7кг, 10кг, гири, штанги, маты, кувалды, силовые тренажеры);

беговые дорожки;

дорожка для бега 1,5 км;

футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием;

2 баскетбольные площадки;

уличный тренировочный комплекс;

современный столовый комплекс на 150 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029988-vopros-s-borodoy-oralov-o-stroitelstve-tsentra-olimpiyskoy-podgotovki-v-astane/