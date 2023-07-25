"ЧМ в Катаре обошелся в 200 млрд долларов": нужен ли Казахстану подобный чемпионат, ответил Оралов

Мяч. Иллюстративное фото: pixabay.com

Главу Минкультуры и спорта сегодня в кулуарах правительства спросили, нужен ли Казахстану чемпионат мира по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодняшний день очень радуют результаты сборной по футболу. У нас три победы подряд, такого давно не было. В сентябре у нас будут ответные игры. Я очень надеюсь, что наши казахстанцы придут поддержать футболистов.

Я уверен, что когда-то мы будем подавать заявку (на проведение ЧМ – прим. ред.), но сейчас такого вопроса на повестке нет. (…)

Давайте объективно скажем. Этим вопросом надо системно заниматься. Мы знаем, что, предварительно, по официальным данным, в Катаре последний чемпионат мира обошелся в 200 млрд долларов. Мое личное мнение – мы должны сделать акцент на поднятии и развитии детско-юношеского спорта, не только футбола", – заявил министр Асхат Оралов.

По его словам, сейчас в стране стоит задача – инвентаризации спортивных сооружений, поскольку необходимо развитие спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом.

Напомним, на прошлой неделе глава Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов предложил подать на проведение чемпионата мира 2034 года.

Однако в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК сообщили, что такое предложение не рассматривается.

"Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует", – отметили в ведомстве.

Добавим, что ближайший чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году. Он пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Это первый чемпионат мира, который будет проведен совместно тремя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2029982-chm-v-katare-oboshelsya-v-200-mlrd-dollarov-nuzhen-li-kazahstanu-podobnyy-chempionat-otvetil-oralov/