"ЧМ в Катаре обошелся в 200 млрд долларов": нужен ли Казахстану подобный чемпионат, ответил Оралов

Главу Минкультуры и спорта сегодня в кулуарах правительства спросили, нужен ли Казахстану чемпионат мира по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.
"На сегодняшний день очень радуют результаты сборной по футболу. У нас три победы подряд, такого давно не было. В сентябре у нас будут ответные игры. Я очень надеюсь, что наши казахстанцы придут поддержать футболистов.
Я уверен, что когда-то мы будем подавать заявку (на проведение ЧМ – прим. ред.), но сейчас такого вопроса на повестке нет. (…)
Давайте объективно скажем. Этим вопросом надо системно заниматься. Мы знаем, что, предварительно, по официальным данным, в Катаре последний чемпионат мира обошелся в 200 млрд долларов. Мое личное мнение – мы должны сделать акцент на поднятии и развитии детско-юношеского спорта, не только футбола", – заявил министр Асхат Оралов.
По его словам, сейчас в стране стоит задача – инвентаризации спортивных сооружений, поскольку необходимо развитие спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом.
Напомним, на прошлой неделе глава Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов предложил подать совместную с Узбекистаном заявку в FIFA на проведение чемпионата мира 2034 года.
Однако в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК сообщили, что такое предложение не рассматривается.
"Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует", – отметили в ведомстве.
Добавим, что ближайший чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году. Он пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Это первый чемпионат мира, который будет проведен совместно тремя странами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2029982-chm-v-katare-oboshelsya-v-200-mlrd-dollarov-nuzhen-li-kazahstanu-podobnyy-chempionat-otvetil-oralov/