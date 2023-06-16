На критику Годуновой о строительстве школ в Казахстане ответили в нацкомпании

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера глава Высшей аудиторской палаты заявила о проблемах в использовании средств в рамках "Комфортной школы". Оператор проекта Samruk-Kazyna Construction на официальном сайте ответил на критику.

В АО "Samruk-Kazyna Construction" сообщили, что процесс закупки в рамках Национального проекта "Комфортная школа" проводятся особым порядком. Они напомнили, что правила госзакупок для госорганов не распространяются на предприятия квазигосударственного сектора.

"Процедуры в корне отличаются от стандартных госзакупок особым порядком, в частности к компаниям предъявляются жесткие квалификационные требования, выставлены высокие пороги. Таким образом, фирмы "однодневки" или недобросовестные подрядчики, не имеющие соответствующего опыта, не проходят отбор", – заявил председатель правления АО "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов.

Также в SK Construction отметили, что потенциальный подрядчик предоставляет банковскую гарантию, что мотивирует его выполнить работу в срок и не попасть в список недобросовестных поставщиков. Вместе с тем это дает гарантию сохранности бюджетных средств в случае недобросовестности того или иного подрядчика.

"Мы понимаем обеспокоенность наших коллег из компетентных органов и поддерживаем инициативы контроля расходования бюджетных средств. Однако, важно детально разобраться в нюансах, чтобы не оставалось кривотолков и неверного представления о реализации Нацпроекта", – добавил он.

При этом, что касается контроля, компания разработала и ввела в работу электронную кросс-платформу, где собраны все необходимые документы по каждому объекту.

"Это позволяет надзорным органам контролировать ситуацию в режиме реального времени. Этому также способствует фото и видео наблюдение, которое будет установлено на объектах строительства и технический надзор, который осуществляют от одного до трех наших инспекторов, постоянно закрепленных на каждом объекте", – подчеркнул специалист.

Кроме того, в АО "Samruk-Kazyna Construction" отметили, что в рамках реализации нацпроекта была создана комиссия из 44 человек:

конкурсная комиссия – 13 человек;

экспертная комиссия – 21 человек;

наблюдатели – 11 человек.

В список наблюдателей вошли депутаты мажилиса парламента РК, члены общественных советов Министерства просвещения, ФНБ "Самрук-Казына", НПП "Атамекен", а также представители акиматов Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей.

Сейчас, по данным компании, сформирован жесткий график строительства, идет разработка проектно-сметной документации, который в последующим пройдет госэкспертизу и после этого уже определятся конкретные цифры по ученическим местам.

Подчеркивается, что все бюджетные средства освоятся по целевому назначению.

Также, как заверили в АО "Samruk-Kazyna Construction" все запланированные порядка 400 школ, включая 183 в сельской местности, абсолютно ничем не будут отличаться друг от друга как внешне, так и по внутреннему оснащению и комплектации.

В целом же Нацпроект "Комфортная школа" нацелен на ликвидацию трехсменного обучения, аварийности и неудобства школ в городе и на селе.

Напомним, что вчера глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила о нелогичном использовании бюджетных денег на различные проекты – в пример она привела школы.

По ее словам, в прошлом году Минпросвещения отказалось от реализации проекта "Комфортные школы" под предлогом того, что строительство не их профиль.

"В результате проект реализуется фондом дирекции строительства АО "Самрук-Казына констракшн" без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 трлн тенге. Есть вопросы? Есть. Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве", – добавила Годунова.

Согласно данным с официального сайта компании, акционерное общество "Samruk-Kazyna Construction" (ранее – АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына") было создано в марте 2009 года.

С 2012 года общество направило свои ресурсы на реализацию программы "Доступное жилье-2020", которая позже вошла в Программу развития регионов до 2020 года.

В 2016 году общество было определено одним из операторов реализации государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер".

С этого года Samruk-Kazyna Construction определено Дирекцией в рамках национального проекта "Комфортная школа". При этом АО наделено функциями заказчика и управления проектами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025044-kak-prohodyat-zakupki-dlya-komfortnoy-shkoly-obyasnila-natskompaniya-posle-kritiki-godunovoy/