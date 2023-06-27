Кошанов созвал совместное заседание палат парламента на конец июня

Мажилис. Иллюстративное фото: parlam.kz

Совместное заседание палат парламента Республики Казахстан состоится в конце июня. Соответствующее распоряжение подписал Ерлан Кошанов, сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса.

"Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан 30 июня 2023 года в 09:00", – гласит сообщение.

Прошлое заседание палат парламента состоялось 20 июня в столице.

По информации на сайте ИПС "Адилет", совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00 с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00.

При этом парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания. А председательствующий объявляет перерывы на заседаниях по собственной инициативе или по предложению большинства от числа присутствующих депутатов Парламента.

Во время совместных заседаний палат парламента заседания рабочих органов парламента и его палат не проводятся.

Добавим, что парламент состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе.

Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов сената назначаются президентом, пять из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Мажилис же состоит из 98 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026593-koshanov-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-na-konets-iyunya/