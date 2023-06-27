Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кошанов созвал совместное заседание палат парламента на конец июня

Опубликовано:

Мажилис Парламента РК
Мажилис. Иллюстративное фото: parlam.kz

Совместное заседание палат парламента Республики Казахстан состоится в конце июня. Соответствующее распоряжение подписал Ерлан Кошанов, сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса.

"Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан 30 июня 2023 года в 09:00", – гласит сообщение.

Прошлое заседание палат парламента состоялось 20 июня в столице.

По информации на сайте ИПС "Адилет", совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00 с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00.

При этом парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания. А председательствующий объявляет перерывы на заседаниях по собственной инициативе или по предложению большинства от числа присутствующих депутатов Парламента.

Во время совместных заседаний палат парламента заседания рабочих органов парламента и его палат не проводятся.

Добавим, что парламент состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе.

Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. 10 депутатов сената назначаются президентом, пять из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Мажилис же состоит из 98 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026593-koshanov-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-na-konets-iyunya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.