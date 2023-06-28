Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня в праздник Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане и поздравил мусульман Казахстана с праздником Курбан айт.

По случаю священного праздника были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт.

Верховный муфтий Казахстана в свою очередь призвал казахстанских предпринимателей предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, и делать скидки на продукты питания, которые люди потребляют каждый день.

Также ранее в Алматы и Астане определили места, где можно будет сделать жертвоприношение на Курбан айт, празднование которого в этом году пройдет с 28 по 30 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026677-tokaev-posetil-mechet-hazret-sultan/