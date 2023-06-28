Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня в праздник Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан, передает официальный Telegram-канал Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане и поздравил мусульман Казахстана с праздником Курбан айт.
По случаю священного праздника были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства.
Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт.
Верховный муфтий Казахстана в свою очередь призвал казахстанских предпринимателей предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, и делать скидки на продукты питания, которые люди потребляют каждый день.
Также ранее в Алматы и Астане определили места, где можно будет сделать жертвоприношение на Курбан айт, празднование которого в этом году пройдет с 28 по 30 июня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026677-tokaev-posetil-mechet-hazret-sultan/