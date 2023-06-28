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Верховный муфтий Казахстана поздравил мусульман с Курбан айтом

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Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы
Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Фото: muftyat.kz

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы сегодня поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает официальный сайт ДУМК.

"Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с наступлением великого праздника всей мусульманской уммы – Курбан айт! Пусть будет благословенным Курбан айт! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в работе! Пусть Всевышний дарует благодать всем нам!

Курбан айт – это праздник, который подразумевает собой проявления истинных намерений и любовь ко Всевышнему. В этом заключается глубокий воспитательный смысл и значимость этого священного праздника. В Священном Коране сказано: "Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность" (сура "Хадж", аят 37). Как упоминается в данном аяте, человек, который намеревается творить добро на пути Всевышнего Творца, совершает это дело с искренним намерением", – говорится в поздравлении.

Как отметил верховный муфтий РК, совершая жертвоприношение, мусульманин благодарит за все дарованные блага.

"В народе говорят: "Приобретайте не имущество, а благословение». Одним из благородных действий, которую нужно совершать вовремя Курбан айт является получение благодарности и благословения от старших, и людей, которые нуждались в помощи. Вот почему мусульманин с искренними намерениями совершает жертвоприношение в святой день, раздает мясо жертвы нуждающимся, инвалидам и сиротам, многодетным семьям, старается получить от них благодарности", – добавил он.

В связи с этим верховный муфтий РК призывает казахстанских предпринимателей предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, и делать скидки на продукты питания, которые люди потребляют каждый день.

"Важно не забывать, что основная цель Курбан айт – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких как взаимная доброта, щедрость, благотворительность, довольство. Призываю всех совершать больше благих дел в Курбан айт и получить благодарность мусульман", – подытожил он.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт.

Также ранее в Алматы и Астане определили места, где можно будет сделать жертвоприношение на Курбан айт, празднование которого в этом году пройдет с 28 по 30 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026674-verhovnyy-muftiy-kazahstana-pozdravil-musulman-s-kurban-aytom/

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