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Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт!

В этой религиозной традиции ярко проявляется суть Ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости.

В дни Курбан айта мусульмане тепло поздравляют друг друга, искренне желают благополучия родным и близким, бескорыстно помогают нуждающимся. Этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране.

Отзывчивость и стремление делать добро другим – неотъемлемая грань нашей идентичности. Поэтому идеалы Курбан айта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа.

Желаю всем соотечественникам благоденствия и процветания! С праздником Курбан айт!" - говорится в поздравлении.

Напомним, ранее в Алматы и Астане определили места, где можно будет сделать жертвоприношение на Курбан айт, празднование которого в этом году пройдет с 28 по 30 июня.

В этих местах сотрудники мечети проводят религиозные обряды, следя за тем, чтобы жертвоприношения выполнялись в соответствии с шариатом. Жертвоприношение совершается после Айт Намаза, который пройдет в 6.00 утра в 54 мечетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026659-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-prazdnikom-kurban-ayt/

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