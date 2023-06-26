Места для забоя скота на Курбан айт определили в Алматы и Астане

Курбан айт. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы и Астане определили места, где можно будет сделать жертвоприношение на Курбан айт, празднование которого в этом году пройдет с 28 по 30 июня, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, во время брифинга сообщили, что в Алматы в этом году утверждены 14 специальных мест, где разрешена реализация жертвоприношения и раздача жертвенных животных в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований.

В этих местах сотрудники мечети проводят религиозные обряды, следя за тем, чтобы жертвоприношения выполнялись в соответствии с шариатом.

Жертвоприношение совершается после Айт Намаза, который пройдет в 6.00 утра в 54 мечетях:

Алатауский район:

мечеть "Мырзахмет". Микрорайон "Карасу", улица Северное кольцо, 15

мечеть "Аскер ата". Микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, 18/4

мечеть "Алгабас". Микрорайон Алгабас, улица Сайгупе, 6

Бостандыкский район:

мечеть "Бакыткельды". Микрорайон Хан-Тенгри, Дулати, 27/11

Медеуский район:

Центральная мечеть Алматы. Уица Пушкина, 16

мечеть "Умар ибн аль Хаттаб". Улица Жукова, 136 А

мечеть "Аманкул ата". Улица Т. Бигельдинова, 5

мечеть "Фатима". Улица Ш. Жанибека, 148

мечеть "Райымбек батыр". Микрорайон Думан-1, улица хана Тенгри, 15

мечеть "Арафат". Улица Ибрагимова, 5 а

Наурызбайский район:

мечеть "Калкаман-2". Микрорайон Калкаман-2, улица Аспандиярова, 84

Турксибский район:

мечеть "Кайрат". Микрорайон Кайрат, улица Сарымулдаева, 22

Жетысуский район:

мечеть "Вайнах". Улица Айтыкова, 1А.

Кроме того, снова запущен сайт qurban2023.kz для заказа ритуала жертвоприношения онлайн. Через сайт заказчику отправляется видеоотчет о жертвоприношении. Церемония жертвоприношения онлайн проводится на скотном рынке "Алтын Сака", расположенном в поселке Абай рядом с рынком "Алтын Орда".

Жители города также могут прийти на скотный рынок "Алтын Сака", купить там скот и принести в жертву.

Пункты приема жертвенного мяса выставлены в 54 мечетях города, где будут установлены специальные морозильники и предоставлены рефрижераторные транспортные средства.

Отмечается, что во всех мечетях Алматы в праздник организуются мероприятия - будут установлены юрты, батуты для детей, накрыты столы, а в некоторых мечетях детям будут раздавать сладости и подарки. Будут проведены национальные игры.

Как отметил заместитель имама Центральной мечети Алматы Руслан Каиргельды, стоимость баранов для жертвоприношения составляет порядка 70-80 тысяч тенге за молодую особь. При этом цена на КРС, по его словам, будет равняться порядка 400-450 тысяч тенге.

"Мы не можем контролировать цены, мониторить их, но мы можем призвать наших предпринимателей не поднимать цену на жертвенное животное. Согласно шариату ни кровь, ни плоть жертвенного животного не нужна Всевышнему, нужны лишь наши искренние намерения, благочестивый нрав. Просим отнестись с пониманием", - заявил заместитель имама.

Также места определены и в столице нашей республики. Там также пройдет Айт Намаз в 6.00 28 июня, а жертвоприношения в закрепленных местах в Астане будут проводить с 8.00 до 18.00 часов. Об этом сообщается на сайте акимата Астаны.

Жертвоприношение планируется провести в следующих специально отведенных местах:

универсальный рынок «Ұлжан», (бывший рынок «Саянур»), проспект Н. Тлендиева, 24, район «Сарыарка»

рынок «Жайлау», шоссе Алаш, улица С 313, район «Байқоңыр»

рынок «Шанхай», шоссе Алаш 34/6 (за рынком «Көк базар»), район «Байқоңыр»

рынок «Шопан ата», (между рынком «Рубиком» и «Әмір»), район «Байқоңыр»

рынок «Баракат», улица А 369, №10 здание, район «Байқоңыр».

Схема пунктов забоя животных: акимат Астаны

Жертвенное мясо полностью будет распределено между нуждающимися в помощи.

В Астане в дни празднования Курбан айта круглосуточно работает Call-center "109" для информирования населения о жертвоприношениях и других актуальных вопросах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026422-mesta-dlya-zaboya-skota-na-kurban-ayt-opredelili-v-almaty-i-astane/