"Формируют устойчивый иммунитет к популизму и провокациям": Токаев поздравил журналистов с Днем работников СМИ

Журналисты. Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал правительства РК

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил казахстанских журналистов с Днем работников средств массовой информации, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для построения справедливого Казахстана требуется обновление системы ценностей общества и формирование нового качества нашей нации. Ключевую роль в этом призваны сыграть масс-медиа, содействуя укоренению культа труда и знаний, идеалов ответственного гражданина.

Средства массовой информации вносят большой вклад в укрепление партнерства государства и общества, выступают действенной площадкой для продуктивного гражданского диалога. Отечественные журналисты последовательно продвигают прогрессивные идеи, смело поднимают насущные проблемы людей. Объективно и взвешенно освещая события и процессы, СМИ формируют в стране устойчивый иммунитет к популизму и провокациям. Это крайне важная и ответственная миссия.

В основе поступательного развития медиасферы лежит каждодневный труд мастеров пера и микрофона, искренне преданных своему делу. Журналисты Казахстана – это не только профессионалы с большой буквы, но и люди с твердой гражданской позицией, настоящие патриоты страны.

Пусть вам всегда сопутствуют успех и признание народа Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и творческих достижений!" - говорится в тексте поздравления.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником, а также вручил премии и гранты в области СМИ.

Также во время своего выступления глава государства высказался о попытке мятежа в России.

Как пишет газета "Казахстанская правда", первоначально дата профессионального праздника работников средств массовой информации в независимом Казахстане была неофициальной. До 1997 года День журналистики отмечали 10 мая, именно в этот день начала выходить первая казахскоязычная газета "Түркістан Уәлаятының Газеті".

Затем праздник решено было перенести на другую дату – 28 июня. В этот день был принят первый Закон "О СМИ", который назывался Закон Казахской ССР "О печати и других средствах массовой информации". Праздник получил название День печати, радио и телевидения и отмечался до 2012 года традиционно в последнее воскресенье июня.

По указу Нурсултана Назарбаева от 20 октября 2011 года его празднование было установлено на 28 июня, также праздник получил и новое название – День работников связи и информации.

24 июня 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству зарегистрировать профессиональный праздник журналистов страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026666-tokaev-pozdravil-zhurnalistov-s-dnem-rabotnikov-smi/