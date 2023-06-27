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30 лет независимости Казахстана

"Вы несете особую ответственность": Токаев поздравил казахстанских журналистов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником, а также вручил премии и гранты в области СМИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Глава государства поздравил казахстанских журналистов.

"Хорошей тенденцией стало пополнение рядов отечественной журналистики молодыми специалистами. Уверен, что свободные духом, смелые, открытые и обладающие уникальным почерком профессионалы смогут вывести медийную сферу на более высокий уровень.

Как вам известно, в соответствии с моим Указом установлен День работников средств массовой информации. Отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития. Мы видим, как увеличивается скорость распространения новостей, стремительно обновляется их содержание.

В этих условиях нашим журналистам важно следовать завету великого Абая "Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел" ("Слова скупые, верные люблю, и ты простую речь мою послушай")", –отметил президент.

Он подчеркнул, что для обеспечения информационной безопасности правительству и медиа-менеджерам нужно быть готовым к происходящим изменениям.

"Сегодня наша страна вступила в новый этап своего развития. Реформы, проведенные за последний год, позволили усовершенствовать политическую систему, открыть путь для дальнейших преобразований. Взаимодействие между государством, медиа и обществом должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана.

Это сотрудничество должно основываться на принципах открытости, доверия и честности.

Средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации. Работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов.

Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны", – заявил Токаев.

По его словам, большой вклад отечественные масс-медиа вносят в продвижение нашего национального бренда.

"Вместе с тем отечественная журналистика сегодня имеет свой особый взгляд на процессы в стране и мире. Только сильные, профессиональные и самостоятельные масс-медиа способны обеспечить наш реальный идеологический суверенитет. Поэтому важно не просто выдавать новости, а показывать взаимосвязи событий и явлений, готовить качественную аналитику, исходя из наших национальных интересов.

В целом, считаю, что отечественные масс-медиа должны содействовать развитию критического мышления у граждан, помогать взращивать культуру публичных дискуссий. Вы несете особую ответственность перед коллегами и обществом за достоверность и объективность публикуемой вами информации. Именно благодаря вам – подлинным мастерам своего дела – люди могут "отделить зерна от плевел", факты от домыслов. Однако, глубоко убежден, что настоящий журналист должен быть не только профессионалом, но и ответственным гражданином", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня Казахстан стал ведущей страной в регионе Центральной Азии.

"Мы лидируем во многих сферах. Теперь настало время и отечественным СМИ заявить о себе на международном уровне.

Для реализации этой задачи необходимы качественно новый медиа-менеджмент, высококвалифицированные специалисты, осуществляющие вещание из-за рубежа, передовые технологии и инфраструктура. Это требование времени, которому мы должны соответствовать. При этом важно учесть и опыт мировых медиакорпораций.

В народе говорят: "У плывущих в лодке судьба одна" ("Кемедегінің жаны бір"). У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Процветание страны зависит не только от работы Правительства или власти в целом. Важен вклад каждого гражданина в развитие государства. Эта простая истина жизни.

Поэтому и у журналистов, и у всех граждан, и у президента цели и задачи – общие. Нам необходимо честно трудиться во имя укрепления нашей независимости и процветания страны. Это наш долг!" – заявил президент.

Также во время своего выступления глава государства высказался о попытке мятежа в России.

Добавим, что День работников средств массовой информации в Казахстане будет отмечаться завтра, 28 июня.

Как пишет газета "Казахстанская правда", первоначально дата профессионального праздника работников средств массовой информации в независимом Казахстане была неофициальной. До 1997 года День журналистики отмечали 10 мая, именно в этот день начала выходить первая казахскоязычная газета "Түркістан Уәлаятының Газеті".

Затем праздник решено было перенести на другую дату – 28 июня. В этот день был принят первый Закон "О СМИ", который назывался Закон Казахской ССР "О печати и других средствах массовой информации". Праздник получил название День печати, радио и телевидения и отмечался до 2012 года традиционно в последнее воскресенье июня.

По указу Нурсултана Назарбаева от 20 октября 2011 года его празднование было установлено на 28 июня, также праздник получил и новое название – День работников связи и информации.

24 июня 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству зарегистрировать профессиональный праздник журналистов страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026568-vy-nesete-osobuyu-otvetstvennost-tokaev-pozdravil-kazahstanskih-zhurnalistov/

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