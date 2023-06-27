"Меня не было в здании": глава Туркестанской области о видео фермеров с обращением "О мой Хан!"

Дархан Сатыбалды. Фото: акимат Туркестанской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды в СЦК разъяснил ситуацию с фермерами региона, которые упали на колени у акимата и назвали главу региона ханом, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в прошлом году группа фермеров в поисках справедливости пришлА в акимат, но их не приняли. В итоге они упали на колени с фразой "Хан Ием" ("О мой Хан" в переводе с казахского - прим. ред.)

Представители СМИ поинтересовались, почему людям приходится просить о том, чтобы их принял аким, и в чем сложность попасть к нему на прием.

"Я приступил к работе 31 августа в прошлом году. Буквально через несколько дней ко мне заходят мои заместители и говорят: "У акимата собрались более 400 человек и просят встречи с вами". Я сказал: "Хорошо". И мы выехали в специальное заведение, мы встретились - выслушал каждого из них. Основные проблемные вопросы, которые задавали, были связаны с земельными участками сельхозназначения. И второе - связано с ценнообразование на хлопок - сырец", - сказал Дархан Сатыбалды.

По его данным, в 2021 году цена на хлопок-сырец была порядка 330 - 350 тыс. тенге за тонну, а в прошлом году, в сентябре, цена установилась в районе 170-180 тыс. тенге за тонну, то есть в два раза снизилась.

Аким добавил, что фермеры попросили его повлиять на частные хлопкоперерабатывающие компании, которые скупают у них хлопок - сырец.

"Мы договорились, через две недели мы собрали всех, встретились со всеми учредителями и руководителями этих хлопкоперерабатывающих компаний - их у нас 22. На самом деле это рыночная система и мне нужно было услышать обе стороны. По их словам, произошел сбой поставки из-за событий в соседних странах - они потеряли всех трейдеров и покупателей, а цена на ливерпульской бирже с каждым днем падала. Поэтому они сказали, что у них очень сложная ситуация, что они не могут работать в убыток. Тем не менее это наши фермеры, и, когда они получают доходы, это плюс всем. Мы с ними договорились, что эти 170-180 тыс. были предоплатой, но окончательная цена установится в конце октября, и если повысятся, то чтобы им доплатили. После нашего разговора они согласились, предоплату поднять до 250 тыс. тенге. Это объявили", - пояснил аким.

По земельным же проблемам, по его словам, были созданы рабочие группы, они работали по районам.

"Через неделю я сидел на совещании с республиканскими центральными госорганами. Меня не было даже в здании акимата, я находился в здании правоохранительных органов. Все руководство со мной было. Там мне сообщили, что у акимата те же люди с теми же вопросами пришли. Я отправил заместителя, они поговорили и они потребовали только акима. Я говорю: "Хорошо. После совещания с ними встречусь". Совещание закончилось в первом часу, пока доехал, второй час был. Заезжаю, поднимаюсь в свой кабинет и получаю видео, что они вот такое (упали на колени и сказали "О мой Хан"- прим. ред.)... Нечего сказать. После этого часто встречаемся, никаких проблем нет, буквально перед выездом в Астану, на той неделе я еще раз встретился с ними", - заверил глава региона.

Напомним, в октябре пошлого года в соцсетях распространили видео, на котором группа людей пришла на встречу с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. На кадрах ни стоят на коленях перед акиматом региона. Люди склонились со словами: "О, мой хан!".

Дархан Сатыбалды стал главой региона в конце августа 2022 года. Он родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.

С марта 2019 года до назначения на пост акима Туркестанской области занимал должность Чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане.

В декабре 2022 года Дархан Сатыбалды сохранил пост акима Туркестанской области. Указ о его назначении подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026650-menya-ne-bylo-v-zdanii-glava-turkestanskoy-oblasti-o-video-fermerov-s-obrascheniem-o-moy-han/