"О, мой хан!": люди встали на колени перед акиматом Туркестанской области (видео)

Люди на коленях. Кадр из видео: youtube.com

Жители решили необычным образом вызвать к себе главу Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Видео, как они стоят на коленях перед акиматом региона, распространилось в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе главы области, передает Otyrar.kz.

В соцсетях распространили видео, на котором группа людей пришла на встречу с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды.

В какой-то момент решил выступить один из присутствовавших.

"К нам пришел не аким, а хан. У хана нужно просить, стоя на коленях. Поэтому склонитесь, пусть он хотя бы выйдет к вам", - заявил мужчина.

После чего люди склонились со словами: "О, мой хан!".

В пресс-службе акима Туркестанской области рассказали, что люди на видео - это крестьяне Шардаринского, Толебийского, Жетысайского, Мактааральского и Ордабасинского районов. Они пришли к главе региона для того, чтобы он посодействовал в решении вопроса ценообразования хлопка.

"21 сентября аким уже проводил совещание, встречался с крестьянами. Если хлопкоперерабатывающие заводы и покупатели оценили стоимость 1 тонны хлопка в 180 тыс. тенге, то в ходе переговоров цена была утверждена в 250 тыс. тенге.

В настоящее время для приема хлопка-сырца функционируют 209 пунктов и 22 завода. Однако в этой области есть одна проблема, которую нужно учитывать, хлопкоперерабатывающие заводы не могут быть востребованы местными исполнительными органами, поскольку они являются частными", - пояснили в ведомстве.

Поэтому в Министерство сельского хозяйства направлено предложение от акимата области о выделении субсидий на производство хлопка.

Но еще один спорный вопрос - это земельный спор.

"Установлено, что в производственном кооперативе "Ықылас-Темир", расположенном в Ордабасинском районе, возник спор, дело рассматривается в судебном порядке. Вмешательство местных властей в судебный процесс запрещено законом", - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Между тем с людьми встретились заместитель акима региона и руководители управлений, которые еще раз провели разъяснительную работу. В настоящее время ситуация стабильная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992495-o-moy-han-lyudi-vstali-na-koleni-pered-akimatom-turkestanskoy-oblasti-video/